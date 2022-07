Pri dopravnej nehode neďaleko Nových Zámkov prišiel o život 29-ročný motocyklista. Nehoda sa stala vo štvrtok dopoludnia na ceste I/75 v smere z Nových Zámkov na Tvrdošovce. Zrazili sa pri nej dve vozidlá s motocyklom, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako uviedlo, motocyklista si pravdepodobne nevšimol pred sebou brzdiace nákladné auto, ktoré malo zapnuté všetky štyri smerovky. Zozadu narazil do ľavej zadnej časti auta. Jeho telo náraz vymrštil do protismeru, kde narazilo do osobného auta Hyundai. Motocyklista utrpel pri nehode smrteľné zranenia. Presná príčina, miera zavinenia a okolnosti tejto tragédie sú predmetom vyšetrovania, dodala polícia.