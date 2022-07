Oslobodenie Chersonu: Ukrajinský protiútok naberá na sile, okupanti vraj majú tri možnosti

Ukrajinská protiofenzíva pri Chersone na juhu krajiny naberá na sile. Mesto Cherson je po poškodení mostov v oblasti prakticky odrezané od ostatných Rusov okupovaných území. Vo svojej pravidelnej analýze situácie na bojisku to uviedlo britské ministerstvo obrany.

Ukrajina podľa neho použila svoje nové delostrelectvo dlhého dosahu a poškodila najmenej tri mosty cez rieku Dnepr, na ktoré sa Rusko spolieha pri zásobovaní okupovaných oblastí. "Jeden z nich, tisíc metrov dlhý Antonivskyj most pri meste Cherson bol poškodený minulý týždeň. Ukrajina naň udrela znovu (v stredu) 27. júla 2022 a je veľmi pravdepodobné, že prechod je teraz nepoužiteľný, "píšu Briti.

Ruská 49. armáda, ktorá je rozmiestnená na západnom brehu Dnepra, sa preto teraz zdá podľa nich veľmi zraniteľná. Podobne je na tom okupované mesto Cherson, ktoré je prakticky odrezané od ostatných obsadených území. "Jeho strata by vážne podkopala ruské pokusy vykresliť okupáciu ako úspešnú," dodalo britské ministerstvo obrany.

Ukrajinské ozbrojené sily podľa Britov s veľkou pravdepodobnosťou vytvorili predmostie južne od rieky Inhulec, ktorá tvorí severnú hranicu s Ruskom okupovaným Chersonom.

Ukrajinskí činitelia medzitým podľa serveru The Guardian oznámili, že operácia s cieľom oslobodiť Cherson začala. Urobili tak po poslednom ukrajinskom údere na Antonivskyj most, ktorý pre Rusov predstavuje dôležitú zásobovaciu trasu.

Poradca šéfa ukrajinskej prezidentskej kancelárie Oleksij Arestovyč zároveň potvrdil, že ukrajinskou stratégiou je izolovať ruské invázne sily na západnom brehu Dnepra. "Ukrajinské ozbrojené sily ich najprv nechajú bez muničných skladov, pohonných hmôt, komunikácií a velenia a potom vyčistia zvyšky síl," uviedol Arestovyč.

Rusi teraz podľa neho majú tri možnosti - ustúpiť, vzdať sa alebo byť zničení. "Okupanti by sa mali učiť, ako preplávať Dneper. Alebo by mali Cherson opustiť, kým ešte môžu. Tretie varovanie už nemusí prísť, "uviedol podľa denníka The Guardian ďalší ukrajinský prezidentský poradca Mychajlo Podoljak. Arestovyč zároveň tvrdí, že Rusko vykonáva "masívny presun" svojich síl z východu krajiny na juh.