Kuriozita, aká sa bežne nevidí: V Nemecku sa na zemi povaľovali desaťtisíce eur! Malo to však háčik

V obci Kranenburg na západe Nemecka sa na ulici valcovali desaťtisíce v eurových bankovkách.

Vodiči prechádzajúcich áut zastavovali, aby sa zapojili do zbierania peňazí. Privolaná polícia však na mieste skonštatovala, že bankovky sú falošné, uviedla agentúra DPA.

Policajti na mieste zaistili 332 falošných bankoviek, ktorých hodnota by bola 28 850 eur, pokiaľ by boli pravé. Na prvý pohľad vyzerali peniaze ako pravé, no pri detailnejšom prieskume na nich boli malé nápisy 'copy'. Ako sa bankovky na ceste ocitli, zatiaľ nie je jasné.

Držba takých peňazí ako rekvizit, napríklad na divadelné účely, nie je zakázaná. Ak by sa ich však ľudia pokúsili použiť na platenie, bol by to trestný čin, varovala polícia.