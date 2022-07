Extrémne sucho: Ľudia sú zúfalí, do dediny dokonca chodí hľadať vodu divá zver

V obci Pača v okrese Rožňava platí pre nedostatok pitnej vody už mesiac mimoriadna situácia. V dôsledku sucha tu v uplynulých dňoch vyschol i potok, ktorý obcou preteká. Pre TASR to uviedol starosta obce Ladislav Zagiba.

Podľa starostu sa za mesiac od vyhlásenia mimoriadnej situácie nič nezmenilo a obec sa naďalej borí s kritickým nedostatkom vody. "Včera nemala vodu polovica dediny," skonštatoval Zagiba. Ako dodal, niektorí ľudia využívali aspoň vlastné studne, i tie však postupne vysychajú.

Vodu do dvojice obecných vodojemov vozia už niekoľko týždňov cisterny, vodári však podľa starostu nemajú dostatok potrebnej techniky. "Dovezú päť kubíkov a voda potom tečie 40 minút," dodal Zagiba. Sám si zadovážil 1000 litrovú nádrž, vodu nakupuje od vodárov a rozváža ju ľuďom po obci.

Samospráva obyvateľov už pred časom vyzvala na šetrenie pitnou vodou a žiadala, aby ľudia obmedzili polievanie záhrad či napúšťanie bazénov. Pre kritickú situáciu sa v obci konalo aj verejné zhromaždenie. Príčinou problémov je podľa starostu mimoriadne sucho, v obci a jej okolí poriadne nepršalo už mesiace. "Divá zver chodí vodu hľadať do dediny, lebo v lesoch už nie je," skonštatoval starosta.

Problém s nedostatkom vody by podľa samosprávy dokázal vyriešiť nový vodný zdroj, ktorý sa nachádza neďaleko obce. Aktuálne študujú vlastnícke pomery predmetných pozemkov. Riešenie spojené s novým vrtom by však trvalo mesiace a starosta nevie, odkiaľ by naň obec zobrala financie.