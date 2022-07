Kotleba zverejnil fotku z dovolenky, toto nečakal! Frederika mu bez váhania poriadne naložila

Predseda neonacistickej ĽSNS Marian Kotleba sa fanúšikom prihovoril z Bulharska. Dovolenkovú idylu mu však narušila bývalá partnerka Frederika a na povrch tak vyplávali nepekné súvislosti.

S dovolenkou veľkého zástancu tradičnej rodiny to vôbec nebolo také jednoduché, ako sa snažil opísať v statuse. Frederika sa bez váhania rozhodla reagovať priamo pod fotografiou jej exmanžela a pred obecenstvom ho poriadne skritizovala.

Kotleba v statuse tvrdí, že najlepšie na celom jeho bulharskom výlete je to, že so synom sa tam dostali bez vakcín. "Stačilo vydržať," tvrdí šéf ĽSNS. "Užívajte si leto a ani len neuvažujte nad tým, že by ste sa nechali zas zlomiť. Žiadne vakcíny, žiadne rúška, žiadne testy! Je to len a len v našich hlavách!" vyzýva neonacistický politik.

Bývalá manželka sa však jeho sebavedomej rétoriky nezľakla. "A ešte lepšie na tvojom výlete bez vakcíny je to, že si sa tam dostal bez povolenia od mňa, matky," reagovala Frederika s tým, že po dieťa si mala prísť v najbližších dňoch. A napísala toho viac. Situáciu jej isto nebude závidieť žiadna rozvedená matka.

"Bohužiaľ som sa od cudzích ľudí musela dozvedieť, kde mám dieťa, pretože Marian mi telefón nezdvíha dlhodobo. A keď som včera volala, tak mi to na 30x zdvihol Ľudko a povedal mi, že nemôže so mnou teraz hovoriť a keď som na tom trvala, aby mi aspoň povedal, kde je, tak z pozadia sa ozval Marian s tým že, povedz jej, kde si, a zlož jej," zdôverila sa Frederika.

O tom, aký má vzťah s otcom svojho syna, nemohol mať nikto po prečítaní debaty najmenšie pochybnosti. "S týmto človekom sa nikdy dohodnúť nedá. On si robí, čo chce a jemu je úplne jedno, ako by to malo byť," povedala o politikovi.