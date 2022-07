Ukrajina vracia spätný úder: Ich jednotky zaútočili na kľúčový most okupovaný Ruskom

Antonivský most obsadený ruskými silami, ktorý vedie do okupovaného juhoukrajinského mesta Cherson, zasiahli v noci na stredu ukrajinské rakety. Kyjev zrejme stupňuje vojenské operácie s cieľom izolovať Rusmi okupované mesto, napísal portál britského denníka The Guardian.

Video a očití svedkovia potvrdzujú, že v okolí mosta cez Dneper a aj na ňom vybuchlo celkovo 18 rakiet. Antonivský most je pritom pre Rusov jednou z hlavných zásobovacých trás do Chersonu. Ruskej protiraketovej vzdušnej obrane sa napriek tomu nepodarilo zachytiť a zneškodniť rakety. Ukrajinské ozbrojené sily zverejnili na sociálnej sieti Telegram minútové video, údajne zachytávajúce raketovú paľbu v stredu krátko po 01.00 h. "Okamih letu ponad Antonivský most," napísala armáda. V ďalšej sérii videí bolo počuť hlasné explózie a ukrajinská armáda k nim pripísala odkaz: "Výbuchy v oblasti Antonivského mosta." Rusku ide o cenový teror: Zelenskyj varuje Európu, treba podľa neho urobiť jednu vec! Proti mostu sa v poslednom týždni stupňujú ukrajinské útoky, aby Rusku čo najviac obmedzili trasy pre presun ťažkých zbraní do Chersonu a okolia. Týka sa to aj cesty ponad Dneper pri neďalekom meste Nová Chakovka. Ruské invázne jednotky obsadili toto územie na juhu Ukrajiny krátko po začiatku invázie. Ukrajinské sily by ju mohli oslobodiť do septembra, v nedeľňajšom rozhovore pre ukrajinskú televíziu to povedal poradca šéfa správy Chersonskej oblasti Serhij Chlaň. Podotkol, že Kyjev tam prechádza z obrannej fázy do protiofenzívy. V posledných týždňoch tam ukrajinská armáda získala späť niektoré pozície, k čomu jej pomáhajú dodávky zbraní zo Západu. Má sa svet báť? Návrat Trumpa je reálny: Znepokojivé slová o voľbách! Ruské sily Cherson okupujú od 3. marca a bolo to prvé väčšie mesto, ktoré Moskva získala po začiatku invázie na Ukrajinu. Chersonská oblasť je významný poľnohospodársky región a susedí s polostrovom Krym, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014.