Barackov každoročný zoznam je vonku! Inšpirujete sa? Tu je Obamov playlist a tipy na knihy

Exprezident USA Barack Obama zverejnil každoročne očakávaný zoznam skladieb, ktoré počas leta rád počúva, a mená autorov diel odporúčaných na letné čítanie.

Obamov playlist pre leto roku 2022 pozostáva zo 44 položiek a vyznačuje sa eklektickým výberom: je tu hudba všetkých štýlov: rap (Lil Yachty, Drake Kendrick, Lamar), pop (Beyoncé, Harry Styles, Wyclef) i klasika (Aretha Franklin, Nina Simone, Bruce Springsteen, Miles Davis).

Pri zdieľaní svojho zoznamu skladieb Barack Obama na sociálnych sieťach napísal, že sa na to každý rok teší, pretože vďaka reakciám publika spoznáva veľa nových umelcov. "Toto je príklad toho, ako nás hudba dokáže skutočne spojiť. Toto je to, čo počúvam toto leto ja. Aké skladby by ste pridali vy?" vyzval Obama.

Medzi Obamove knihy tohto leta patria tituly od autorov ako Ezra Klein, Jennifer Eganová, John le Carré, Hanya Yanagiharová, ako aj nemecko-americký politológ Yascha Mounk.