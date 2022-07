Obľúbené domáce zvieratká šíria nebezpečnú nákazu: Chorí sú vo vážnom stave

Už najmenej 15 ľudí vrátane malých detí sa nakazilo salmonelou v 11 štátoch USA. Päť chorých vo vážnom stave previezli do nemocnice, nikto z nich však nezomrel. TASR správu prevzala z webovej stránky Sky News.

Nákazu šíria malé korytnačky, kúpené cez konkrétnu webovú stránku v USA, upozornilo americké Centrum pre kontrolu chorôb (CDC). Podľa analýzy laboratórnych údajov išlo vo väčšine prípadov o korytnačky z webovej stránky myturtlestore.com.

Vládna agentúra upozorňuje, že počet nakazených môže byť omnoho vyšší, ľudia sa však na salmonelu nedali testovať a zotavili sa aj bez lekárskej pomoci. Príznaky ochorenia sa prejavujú žalúdočnými kŕčmi, hnačkou a horúčkou, pričom ochorenie sa zvyčajne prejaví niekoľko dní po infekcii.

Federálny zákon v Spojených štátoch zakazuje predaj korytnačiek s pancierom menším než desať centimetrov pre obavu, že by si ich deti mohli vložiť do úst a nakaziť sa. Salmonelu však môžu šíriť korytnačky akejkoľvek veľkosti, aj keď sú zdravé a čisté. Cez ich tráviaci trakt sa potom baktérie dostanú do okolia a do vody v nádržiach.