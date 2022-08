Používate už roky ten istý vankúš? Chyba: Odporné, na čom spávate! Zistite, či je čas kúpiť nový

Samozvaná „kráľovná čistoty“ Lynsey Crombieová na internete radí, ako rozpoznať dobrý vankúš.

Crombieová, ktorá ma na sociálnej sieti Instagram vyše 275-tisíc sledovateľov, zdieľala príspevok o tom, ako odhaliť kvalitu vankúšov. Americký bulvárny portál New York Post o tejto skutočnosti píše a informuje, že napriek tomu, že by sa vankúše mali často prať, môže im to škodiť. Môžu sa totižto stať dobrým útočiskom pre prach, roztoče či baktérie. Toto všetko negatívne vplýva na alergie.

Podľa jednej z metód, ktorú žena na sociálnej sieti prezentuje, by ste mali položiť vankúš na posteľ a na 30 sekúnd ho zložiť na polovicu. Pokiaľ sa vankúš vráti do plochého tvaru, je v poriadku si ho nechať. Ďalšia metóda vyžaduje položenie vankúša na ruku. Pokiaľ sa vankúš prepadne, je najlepšie ho vymeniť. „Vankúše by sa mali vymieňať každý jeden až dva roky. Obsahujú rôzne nečistoty, vďaka ktorým sa ich hmotnosť môže až zdvojnásobiť,“ píše na sociálnej sieti Crombieová.