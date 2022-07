Na svadbe hrdličky, na svadobnej ceste horor: Z toho, čo sa stalo v ich izbe, vás zamrazí

Foto

Vyzeralo to ako idylka, no zmenilo sa to na horor. Manželský pár z amerického štátu Tennessee spolu dlho nevydržal. Bradley Robert Dawson (38) sa ešte pred pár mesiacmi na svoju manželku Christe Chenovú († 36) pozeral pohľadom, ktorý by závidel nejeden pár. O pár mesiacov jej však už nebolo.