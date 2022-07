Priali ste si zmenu? Možno nie až takú: Meteorológovia v tom majú jasno, toto nám prinesie počasie

Meteorológovia ohlásili dobré správy pre suchom sužované Slovensko.

Podľa predpovedí začne v utorok počasie na našom území ovplyvňovať studený front. Ten prinesie búrky aj výdatnejšie zrážky. Informuje o tom iMeteo.sk s tým, že sa aj pomerne výrazne ochladí.

V utorok by mal už v skorých ranných hodinách cez územie Slovenska postupovať studený front. Teplo by malo byť už len na východe, kým v západnej časti Slovenska nastane oblačné, sychravé, upršané aj búrlivé počasie.

Na západne a severozápade Slovenska príde v utorok výraznejší dážď, ktorý má trvať až do popoludnia. Búrky by mali robiť problémy spôsobiť na východe, budú spojené so silnejším nárazovým vetrom. Na strednom Slovensku prinesú búrky predovšetkým výraznejší dážď.