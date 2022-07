Po stopách velikána sa vydali aj vojaci NATO! Na prvý ročník Štefánikových dní prišli stovky ľudí

Brezová pod Bradlom - Už niekoľko dní žije rodný kraj Miroslava Rastislava Štefánika slávnosťami na jeho počesť. Významný astronóm, diplomat a letec by totiž v týchto dňoch oslávil 142 rokov. Pri príležitosti výročia Štefánikovho narodenia sa v Košariskách a v Brezovej pod Bradlom koná festival, ktorý spája kultúru, šport, turistiku i besedy. Jedným z vrcholov podujatia bol sobotňajší medzinárodný pochod k pocte M. R. Štefánika. Naň zavítali stovky malých aj veľkých návštevníkov z rôznych krajín – a medzi nimi aj vojaci NATO.

Myšlienku Štefánikových dní priblížil jeden zo spoluorganizátorov, Matúš Tomáška: „Každý rodný dom má strechu, ktorá chráni životy rodín a generácií pod ňou. Strechu, čo zažila všetky osudy, vzostupy, pády, radosti starosti, život i smrť. Štefánikove dni v rodnom kraji Milana Rastislava Štefánika sú 1. ročník festivalu, kultúry, turistiky, besied, športu a vzdelávania pod jednou strechou. Je to dielo spolupráce a vytrvalosti s cieľom pritiahnuť pozornosť do rodného kraja M. Štefánika a ponúknuť obsah cez zážitok,“ vysvetľuje. A práve na turizmus bol zameraný i sobotňajší program.

Z rôznych krajín

Na 2. ročníku Medzinárodného pochodu k pocte Milana Rastislava Štefánika sa zúčastnilo cca 500 ľudí z viacerých krajín - medzi nimi aj 200 vojakov mnohonárodnej jednotky NATO, ktorí sú na Lešti. „Dobrovoľne sa prihlásili, sú tu okrem nich Slováci, Česi, Slovinci, Nemci, Američania. Jedná sa o voľnočasovú aktivitu, chcú vidieť nielen Slovensko, ale aj spoznať históriu.

Cez osobnosť M. R. Štefánika, jedného zo zakladateľov Československého štátu. Je to osobnosť, ktorú si treba pripomínať, vďaka nemu vznikol Československý štát. Znamená pochopenie našej spoločnej histórie,“ povedal hovorca, nadporučík Jakub Sláma. Okrem vojakov sa pochodu zúčastnili aj stovky ďalších ľudí. Najmladším bol Dáriusko (5) z Veľkých Uheriec. Jeho maminka Viera (38) povedala, že je na chodenie zvyknutý a dá aj 15 kilometrov. „Teraz to je 10 kilometrov, to je v pohode,“ prezradila.

V dobrej nálade prišla partia z Uherského Hradišťa, najstarší Jaroslav (69) podotkol, že prišli aj pre osobnosti generála Štefánika. Sobotňajšiu turistiku popoludní doplnili vystúpenia SĽUK-u či Bratislava Hot Serenaders. V nedeľu na návštevníkov čaká miniturnaj vo futbale o pohár M. R. Štefánika za účasti viacerých tímov. Jednou z hviezd bude i hokejista Richard Lintner. Celá akcia sa koná pod záštitou Slovenského olympijského a športového výboru.