Dúhový Pride porazil na hlavu protiakciu Hrdí na rodinu: Tu sú názory účastníkov oboch podujatí

Zástancovia diverzity porazili na hlavu stúpencov tradičných hodnôt. Aspoň čo do účasti na sobotňajších podujatiach v centre Bratislavy. V meste sa najskôr zišli členovia a podporovatelia LGBTI komunity, o dve hodiny na to sa neďaleko stretli aj podporovatelia takzvanej prorodinnej politiky na akcii s názvom Hrdí na rodinu.

Účastníkov oboch akcií sme sa pýtali, čo chcú svojou účasťou na jednom z podujatí deklarovať a ako vidia spolunažívanie medzi väčšinovou spoločnosťou a sexuálnymi menšinami na Slovensku.

Prejavujme si úctu

Arben (44) a Adela (28), Kosovo

V našej krajine sa tolerancia k sexuálnym menšinám príliš nenosí. Sme tu na Slovensku, tak sme sa rozhodli prísť aj na Pride. Veľmi sa nám tu páči. Myslíme si, že je dôležité aj takto verejne prejavovať úctu a rešpekt k ľuďom všetkých kategórií.

Zahoďme už konečne predsudky!

Kaša (18) študentka, Bratislava

Som queer a myslím si, že je správne prezentovať sa taká, aká som. Presne na to by mal Pride slúžiť. So svojím telom nemám žiaden problém, keďže aj v rámci svojho umeleckého zamerania sa venujem nahote. Myslím si, že by sme už konečne mali zahodiť predsudky a byť takí, akí sme.

V hojnom počte máme väčšiu šancu

Viktor (18), študent z Břeclavi

Na Pride som prvýkrát, zavolal ma sem môj priateľ. Hájiť naše práva je dôležité a v takomto hojnom počte máme väčšiu šancu, že náš hlas bude počuť. Je to dobrá akcia.

Láska a tolerancia je dôležitá

Kryštof (60), dôchodca z Maďarska

Keďže som homosexuál, prišiel som sem na Slovensko podporiť našu komunitu. Chodím na Pride pravidelne. Myslím si, že je správne robiť to takouto formou. Tam, kde je láska, je aj miesto pre rodinu a deti, bez ohľadu na sexuálnu orientáciu.