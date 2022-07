Letná kvapka krvi pritiahla do transfúznych kresiel aj hráčov HC Košice: Aha, koľko litrov darovali!

Voľno-nevoľno, hokejisti prišli pomôcť! Hráčov HC Košice oslovila Letná kvapka, pretože práve teraz je krvi nedostatok. Spolu s inými darcami prispeli pre tých, ktorí aj počas covidu a opičích kiahní akútne potrebujú najvzácnejšiu tekutinu.

Fotogaléria 2 fotiek v galérii

Z plejády hráčov síce v prvej várke v košickej Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) mohli darovať len dvaja, obranca Radek Deyl a výkonný riaditeľ HC Miloslav Klíma, ale pridali sa aj mnohí ďalší dobrovoľníci. Práve leto je totiž čas, kedy zdravotníkom chýba nielen krv, ale aj darcovia.

"Je to len tretí pokus, lebo cez sezónu na darovanie niet času. Je to výborná vec a každý, kto môže, by mal takto pomáhať. Je to najmenej, čo môžeme urobiť pre chorých. Tentoraz zaskakujem aj za kolegov, ktorí sú asi bohatší ako ja a boli na dovolenkách v zahraničí," zavtipkoval si Radek, ktorému robili pri transfúznom kresle spoločnosť spoluhráči - útočník Michal Chovan a brankár Dominik Riečický.

Obaja však nemohli pustiť žilou, jeden kvôli nedávnej anestéze a druhý práve pre skorý návrat z dovolenky v cudzine, lebo ešte neuplynul týždeň... Celkovo len do včerajšieho poludnia prišlo darovať až 92 dobrovoľníkov, z ktorých krv odobrali 80 a 8 z nich bolo prvodarcov. V litroch to znamená prírastok o 36!