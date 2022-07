Ukrajina zaujala k vývozu obilia rázne stanovisko: Nepodpisujeme nijaké dokumenty s Ruskom!

"Ukrajina nepodpisuje nijaké dokumenty s Ruskom. Podpíšeme dohodu s Tureckom a OSN," napísal Podoľak na Twitteri, pričom dodal, že Rusko separátne podpíše takúto istú dohodu.

Regarding the Istanbul agreement "on the export of 🇺🇦 grain". Previously.



1. Ukraine does not sign any documents with Russia. We sign an agreement with Turkey and the UN and undertake obligations to them. Russia signs a mirror agreement with Turkey and the UN. 1/2