Pod mužom (†32) sa doslova zľahla zem: Voda ho zmietla do prepadliska pod bazénom!

Hrozivá tragédia sa odohrala vo štvrtok (21.7.) v Izraeli. Sociálne siete obletelo video ako sa muž v sekunde prepadol pod bazénom. Žiaľ, zachrániť sa ho už nepodarilo.

Obyčajný firemný večierok sa v sekunde zmenil na nočnú moru. Vo štvrtok (21.7.) sa v súkromnej vile v meste Karmei Yosef, v Izraeli, konala párty, ktorej sa zúčastnil aj 32-ročný Klil Kimhi. Keď sa išiel na marketingovom teambuildingu schladiť do bazéna, ešte netušil, že sa mu to stane osudným. Informuje o tom portál The Times of Israel.

Z ničoho nič sa dno bazéna prepadlo a silný prúd vody bral zo sebou úplne všetko, žiaľ aj Klila. Spadol do diery, ktorá bola 13 metrov hlboká. Hneď za ním diera "vcucla" tlakom aj druhého muža, tomu sa ale podarilo akoby zázrakom zachrániť. Utrpel len pár zranení v dolnej časti tela. Kimhi už také šťastie nemal.

Záchranný tím usilovne štyri hodiny odpratával všetky prekážky, akými boli kusy sutín a blata, ale keď sa konečne k mužovi dostali, nejavil už žiadne známky života. Vyžadovalo si to množstvo záchranárov a využitie Go-pro kamier. Zasahujúce zložky sa vyjadrili, že mali obavu o nestabilitu plochy a mohol prísť opätovný kolaps. Práve preto museli postupovať veľmi opatrne a pomaly.

