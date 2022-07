V Bratislave si obyvatelia a návštevníci môžu vychutnať jazdu v bezdymovom taxíku.

Najväčší distribútor tabakových výrobkov chce úplne ukončiť predaj cigariet.

Fajčenie počas jazdy v taxíku zrejme neznie lákavo. Ale len v prípade, že si ho predstavujete ako kedysi, čiže auto plné zápachu a dymu. Ibaže žijeme v roku 2022 a tabak sa už nefajčí v klasických cigaretách, ale sa užíva v alternatívnych formách. A to znamená napríklad aj to, že svoju alternatívu cigarety si môžete dopriať bez dymu. Priekopníkom v užívaní tabaku bez dymu je spoločnosť Philip Morris, ktorá je najväčším distribútorom tabakových výrobkov na svete. Teraz spojila sily s taxislužbou HOPIN, aby na Slovensko, konkrétne do Bratislavy, priniesla revolučnú novinku.

Unikátna novinka v Bratislave

Od začiatku júna totiž slovenskú metropolu brázdia bezdymové HOPIN taxíky. V uliciach Bratislavy môžu jej obyvatelia a návštevníci stretnúť desiatky špeciálne označených IQOS FRIENDLY taxíkov. V týchto automobiloch si zákazníci môžu vychutnať bezdymové alter-natívy cigariet a popritom si ešte aj môžu dobiť svoje zariadenia. Podmienkou je, aby dovŕšili vek 18 rokov a svoju jazdu taxíkom si musia objednať prostredníctvom aplikácie HOPIN. Pri objednávaní taxíka si už len stačí vybrať jazdu v špeciálnom bezdymovom taxíku.

Túto novinku, ktorá nemá páru, do Bratislavy prináša práve Philip Morris a jeho značka IQOS v spolupráci so spoločnosťou HOPIN. „Inovácie a alternatívne technológie sú dlhodobo pre nás kľúčové, aj preto sa nebránime zaujímavým službám, ktoré zlepšujú užívateľskú skúsenosť našich zákazníkov. Sme radi, že práve Bratislava sa stala prvou metropolou Európy, v ktorej sa nám podarilo spustiť túto unikátnu službu. Špeciálne označené a upravené IQOS FRIENDLY taxíky prinášajú benefit pre tých, ktorí sa rozhodli pre menej rizikovú alternatívu a berú väčší ohľad na svoje zdravie i svoje okolie,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Philip Morris Slovensko Petr Šedivec.

Desiatky taxíkov

V úvodnej, pilotnej fáze počas leta bude v uliciach hlavného mesta premávať niekoľko desia-tok bezdymových taxíkov. „IQOS FRIENDLY taxíky sú novou doplnkovou alternatívou k ďalším HOPIN službám, ktorú si môžu zákazníci dobrovoľne zvoliť. Počas letných mesiacov budeme túto novú službu nastavovať a testovať tak, aby sme mohli od jesene prejsť na model, s ktorým budú naši zákazníci spokojní a budú ho môcť využiť aj v iných mestách na Slovensku, kde pôsobíme,“ hovorí Richard Lörincz, generálny riaditeľ spoločnosti HOPIN.

Každý bezdymový taxík je jasne označený nielen na dverách auta, ale aj v interiéri. Všetky takéto taxíky sú vybavené dózami na odkladanie použitých náplní, nabíjačkami na zariadenie IQOS a tiež originálnou vôňou, ktorá pasažierom spríjemní cestu. V HOPIN mysleli aj na to, že si niekto jazdu v bezdymovom taxíku objedná omylom. Takýto zákazník môže jazdu bez problémov zrušiť a objednať si iný taxík.

Líder v inováciách

Philip Morris je svetovým lídrom v bezdymových alternatívach. Spoločnosť do ich výskumu a vývoja za uplynulé dve desaťročia investovala stovky miliónov eur. A je to vidieť aj na vý-sledku tohto dlhoročného výskumu. Technológia IQOS ponúka alternatívu ku klasickým ciga-retám, ktorá produkuje o 95 % menej škodlivých látok v porovnaní s cigaretami a zároveň eliminuje pasívne fajčenie.

Tabakový priemysel celé desaťročia čelil výhradám zdravotníkov a lekárov. Teraz Philip Morris prichádza s alternatívou, ktorá znižuje zdravotné riziká. Vďaka týmto inováciám a moderným technológiám sa odbúrava hlavná príčina vzniku zdravotných problémov fajčenia a tou je proces horenia a následné vdychovanie dymu. Podľa Petra Šedivca je cieľom spoloč-nosti v dohľadnom čase úplne nahradiť klasické cigarety a skončiť s ich predajom. „Pred pár rokmi sa naša spoločnosť rozhodla, že ukončí predaj cigariet a uviedli sme na trh zahrievaný tabak. Na Slovensku už máme viac ako polovicu príjmov z alternatív. V Anglicku napríklad chceme prestať predávať cigarety v roku 2030. Na Slovensku ešte nemáme stanovený termín,“ dodáva Peter Šedivec.

Zásadným rozdielom medzi cigaretou a bezdymovým tabakovým výrobkom je skutočnosť, že kým tabak v cigarete horí a vzniká dym obsahujúci okolo 6 000 škodlivín, tabak v bezdymovom tabakovom výrobku sa len nahrieva a namiesto dymu vzniká aerosol, ktorý obsahuje v priemere o 95 % menej škodlivín ako cigaretový dym a je zložený prevažne z vodnej pary, nikotínu a glycerínu. Na Slovensku fajčí približne pätina dospelej populácie, z toho viac ako 260-tisíc dospelých fajčiarov už prešlo na bezdymovú alternatívu IQOS.