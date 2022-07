New York hlási prvý prípad ochorenia za takmer desaťročie: V minulosti patrilo v USA k tým najobávanejším!

Neočkovaný mladý dospelý z New Yorku sa nedávno nakazil obrnou. Je to prvý prípad ochorenia v Spojených štátoch za takmer desaťročie, informovali vo štvrtok tamojšie zdravotnícke úrady. Informuje o tom agentúra AP.

U pacienta, ktorý žije v Rockland County, sa vyvinula paralýza. Symptómy sa u neho prejavili pred mesiacom a podľa úradov v poslednom čase nevycestoval mimo krajiny. Zdá sa, že pacient sa nakazil kmeňom vírusu, ktorý sa nachádza vo vakcínach, pravdepodobne od niekoho, kto dostal živú vakcínu dostupnú v iných krajinách, nie v USA.

Osoba už podľa úradov nie je považovaná za nákazlivú, no vyšetrovatelia sa snažia zistiť, ako sa nakazila a či sa mohli s vírusom stretnúť aj ďalší ľudia. Väčšina Američanov je zaočkovaná proti obrne, no tento prípad by mal byť budíčkom pre tých, ktorí nie sú, konštatovala výskumníčka Jennifer Nuzzo z Brownovej univerzity.

Obrna, ktorá najviac postihuje deti, bola kedysi jedným z najobávanejších ochorení v Spojených štátoch, keď jej každoročné epidémie spôsobovali tisícky paralýz. Vakcíny sú dostupné od roku 1955 a vakcinačné kampane dokázali počet prípadov v Spojených štátoch ešte v šesťdesiatych rokoch znížiť na menej než sto ročne a v sedemdesiatych rokoch na menej než desať ročne.