Koľko ľudí by bolo ochotných dať sa zaočkovať proti covidu-19 štvrtou dávkou? Prekvapivý prieskum

Zaočkovať sa štvrtou dávkou proti ochoreniu COVID-19 by bolo ochotných 40,2 percenta opýtaných. Ochotných by nebolo 57,1 percenta ľudí. Vyplýva to z prieskumu pre TV Joj, ktorý realizovala agentúra AKO.

Vyššiu ochotu zaočkovať sa štvrtou dávkou vakcíny deklarovali najmä muži, najmladšia a najstaršia veková kategória. Taktiež aj vysokoškolsky vzdelaní ľudia a obyvatelia Bratislavského, Košického a Trenčianskeho kraja. Prieskum uviedol, že vyššiu ochotu očkovať sa mali aj ľudia s maďarskou národnosťou, a to 46 percent, ľudí so slovenskou národnosťou bolo 40 percent. Vôľu očkovať sa štvrtou dávkou majú voliči hnutia Progresívne Slovensko (72 percent), SaS (67 percent), OĽANO (62 percent), 56 percent voličov KDH a 43 percent Sme rodina. Najväčšiu neochotu prejavili voliči Republiky (77 percent) a Smeru-SD (84 percent). Agentúra realizovala prieskum na vzorke 1000 ľudí od 7. júla do 14. júla.