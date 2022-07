Majú vaše deti cez prázdniny stále v ruke mobil? Vyskúšajte tieto tipy

Letný oddych pre žiakov je v plnom prúde. Máte pocit, že vaše deti trávia príliš veľa času online?

Ak chcete situáciu zlepšiť a mať prehľad o tom, čo vaše dieťa robí, skúste do letného online spolunažívania aplikovať niekoľko odporúčaní, ktoré sme pripravili v spolupráci s Nadáciou KOOPERATIVA a odborníkmi z neziskovej organizácie digiQ.

Kamoši aj na diaľku

Tínedžeri potrebujú byť obklopení svojimi rovesníkmi. Počas školského roka sa to deje prirodzene, no cez prázdniny sa spolužiaci rozutekajú do táborov, na výlety a na dovolenky a živý kontakt sa stráca. Ak vaše dieťa aj na dovolenke ťuká do telefónu, s veľkou pravdepodobnosťou zdieľa svoje zážitky s kamošmi a prijíma tiež zážitky z ich strany. „Akceptujte, že adolescenti sa chcú primárne stretávať so svojimi kamarátmi, a keď už sú na dovolenke s rodinou bez kamarátov, chcú byť s nimi v kontakte aspoň cez technológie. Nezabúdajte, že dôležitosť kamarátskych vzťahov nadobúda význam hlavne v puberte,“ vysvetľuje Andrea Cox, odborníčka z organizácie digiQ.

Deti dnes obľubujú už iné sociálne siete

Nezabudnite sa s deťmi rozprávať nielen o tom, s kým sa kontaktujú, ale aj o tom, aké kanály na to využívajú. Poproste ich, aby vám ukázali, ako funguje Snapchat, kto je ich obľúbený streamer na Twitchi, alebo kto teraz trenduje na TikToku. Facebooku už medzi mladými dávno odzvonilo, na ústupe je aj Instagram a ak chcete držať krok s vašimi deťmi, je dobré rozšíriť si obzory. Čím viac budete o ich fungovaní v online svete vedieť, tým ľahšie vás doň pustia. „Online svetu vašich detí sa priblížite ešte viac, ak sa stanete jeho súčasťou. Skúste s nimi natočiť krátke video na TikTok. Veľmi populárne sú napríklad medzigeneračné videá,“ odporúča Andrea Cox.

Dôležitý je rozhovor

Pokiaľ ste takýto rozhovor neabsolvovali už vtedy, keď vaše dieťa prvýkrát vstúpilo do online priestoru, je najvyšší čas. „Prieskumy ukazujú, že od nástupu pandémie sa celosvetovo zvýšil počet detí, ktoré sa stretli s pornografickým materiálom, dostali ho od niekoho známeho či neznámeho, alebo dokonca samy taký materiál vytvorili,“ hovorí o štatistikách odborníčka na digitálne občianstvo. Čím viac času vaše dieťa strávi online, tým vyššia je pravdepodobnosť, že sa k takémuto materiálu dostane. Riešením nie je zákaz sociálnych sietí.

„Nepanikárte a v pokoji sa s deťmi o tejto téme porozprávajte. Záujem o erotiku a sex je najmä počas dospievania prirodzený a je dôležitou súčasťou zdravého psychosexuálneho vývoja. Takýto záujem by však mal byť spontánny a nie podporený tlakom ostatných,“ dodáva Andrea Cox. Pozor si treba dať aj na sexting. Výroba, držba a zdieľanie materiálu zobrazujúceho detskú pornografiu, do ktorého patrí aj samotvorba do veku 18 rokov, sú trestné. Náročný rozhovor je teda oveľa jednoduchší, ako riešenie možných problémov okolo trestného stíhania.

Stanovte limity

Čas strávený na telefóne nie je len o chatovaní s kamošmi. Mnoho času trávia deti aj hraním hier. „Dieťa počas prázdnin stratí režim a nemá toľko povinností. Preto môže hraním hier tráviť viac času, ako je preň fyziologicky a psychicky zdravé a prínosné. Pre jeho pohodu, ale aj pre spokojnosť celej rodiny, je dôležité nastaviť si hranice,“ uvádza zástupkyňa organizácie digiQ. Pravdepodobne sa to najprv nestretne u dieťaťa s veľkým nadšením, no aj počas prázdnin je dôležité zapájať ho do fungovania domácnosti. Netreba však zabúdať ani na voľnočasové aktivity, šport či kreatívne záľuby.

„Pri takýchto aktivitách sa v mozgu uvoľňuje neurochemikália dopamín, ktorá nabudí pocit zadosťučinenia a odmeny. Dopamín sa uvoľňuje napríklad aj pri jedení, alebo pri vykonávaní pracovných úloh. Cez letné prázdniny je dôležité zapájať sa do aktivít, ktoré sú príjemné nielen kvôli výsledku – napríklad uprataná detská izba, ale aj kvôli procesu aktivity – napríklad turistika či maľovanie,“ dopĺňa Andrea Cox. Technológie sú nastavené tak, aby v človeku navodzovali uvoľňovanie dopamínu takmer neustále, preto je ideálne, aby sa deti naučili, že podobný pocit môžu zažiť aj pri iných zábavných aktivitách.

Uzavrite s deťmi letnú digitálnu dohodu

Skúste si vytvoriť vlastnú letnú rodinnú digitálnu dohodu. Inšpirujte sa napríklad tou našou:

„Súčasťou digitálnej dohody by mali byť pravidlá vychádzajúce z bežného fungovania rodiny. Zároveň by mali byť realistické, aplikovateľné a platiť by mali pre všetkých členov domácnosti. Práva a povinnosti dieťaťa by mali byť zrozumiteľné a ľahko kontrolovateľné. Systematické dodržiavanie zásad je dôležité aj v letnom uvoľnenom čase,“ uzatvára Andrea Cox z digiQ.

