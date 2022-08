Stylistka odhaľuje, ako bojovať proti otlakom na nohách: Dámy, tieto rady vám zmenia život!

Ruku na srdce, snáď každá žena pozná ten pocit kedy jednoducho neodolá novým topánkam aj za cenu, že v nich potom bude trpieť. Stylistka sa ale zverila ako proti nepríjemným otlakom bojovať!

Ak máte pár topánok, s ktorými sa nedokážete rozlúčiť, hoci sú neskutočne nepohodlné, tak máte ešte nádej. Módnna stylistka Jess Seamanová sa zverila s radami, pomocou ktorých dokážete vtlačiť prsty na nohách do svojich obľúbených topánok ale aj vyhnúť sa pľuzgierom.

"V minulosti som to zažila už veľakrát. Raz to bolo dokonca také zlé, že som rozmýšľala, že sa vyzujem a pôjdem po ulici bosá. Tak veľmi ma boleli nohy!" prezradila Jess pre denník The Sun. Toto sú jej tipy a rady ako na neposlušné topánky.

Použite hydratačný krém

Jessin najlepší tip je použiť produkt, ktorý pravdepodobne máte doma. A tým je hydratačný krém. Hovorí, že jej pomohol keď sa zamilovala do značkových lodičiek, ktoré proste musela mať. Malo to však jeden háčik, boli o dve čísla menšie. Rozhodla sa ich ale kúpiť a neoľutovala, má ich doma aj po 20 rokoch. „Zistila som, že keď som si navlhčila chodidlá, až do tej miery, že boli dosť šmykľavé, bolesť bola takmer znesiteľná," smeje sa. Topánky sa tak zdali byť väčšie ako bola ich skutočná veľkosť.