Majiteľka odniesla psa do salóna na bežné strihanie: Po pár mesiacoch sa dozvedela šokujúcu správu!

Mala to byť obyčajná návšteva psieho salóna. Skončila sa však veľmi nečakane.

Mala to byť bežná rutina, tá sa ale zmenila na šokujúci zážitok. Majiteľka vzala svojho psa, kríženca nemeckého ovčiaka a newfoundlanského psa, do salóna na strihanie pred letom ako zvyčajne. Po strihaní si ho prišla vyzdvihnúť, ale ešte pred odchodom z prevádzky sa jej niečo nezdalo. Fenka nevyzerala byť šťastná tak, ako keď ju vidí bežne. Majiteľka to ale pripisovala tomu, že psík menom Emma je asi len v strese z prostredia a keď prídu domov, všetko bude v poriadku. Avšak opak bol pravdou.

Emma sa vraj doma správala veľmi zvláštne, píše denník Mirror. Fyzicky ju síce mali doma, ale duchom ako keby bola niekde úplne inde. "Začala byť agresívnejšia. Hrýzla ma do ruky, keď som ju kŕmil pamlskami, nechcela moju pozornosť, ignorovala ľudí, ktorých poznala," uviedla zúfalá majiteľka. Emma vraj ignorovala celú rodinu aj susedov, jej rutiny boli zrazu iné.

Fenka boli vždy veľmi naviazaná na otca majiteľky, všade za ním chodila a dokonca trpela úzkosťami, keď tam nebol. Kvôli práci sa musel presťahovať na opačnú stranu štátu a Emma za ním často "plakala". Jej nezvyčajné správanie si tak vysvetlili tým, že jej je proste smutno za majiteľkiným otcom. Avšak pravda bola niekde úplne inde.