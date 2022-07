Vtipkár Matovič si neodpustil poznámku pri narodení Kollárovho 12. dieťaťa: Uf, tak toto multiotecka zabolí!

Šéf parlamentu Boris Kollár (56) sa teší už z dvanásteho dieťatka, ktoré mu porodila bývalá plavkyňa, krásna Barbora Richterová (33).

Šéf hnutia Sme rodina má s o 23 rokov mladšou partnerkou už druhého syna. Staršiemu Arturovi (10) tak pribudol braček menom Aron. Kollár sa so svojou mamičkou číslo šesť teší z nového prírastku do rodiny, no ministrovi financií Igorovi Matovičovi (49) stále leží v žalúdku koaličná kríza.

Šéf OĽaNO si neodpustil uštipačnú poznámku a do svojich koaličných kolegov si kopol aj pri takej šťastnej udalosti, akou je narodenie dieťatka. "Nuž, nie je koaličný partner ako koaličný partner. Kým jeden otravuje Slovensko svojimi mindrákmi, druhý zatiaľ vlastnoručne rieši skutočné problémy Slovenska," napísal financmajster na sociálnej sieti.

To, na koho Matovič narážal, vie s určitosťou len on, no vzhľadom na zemetrasenie v parlamente, ktoré trvá už dlhé týždne, je pravdepodobné, že kopanec okrem Kollára uštedril aj ministrovi hospodárstva a hlave SaS Richardovi Sulíkovi.