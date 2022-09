Mladíci si našli nezvyčajnú zábavku: Riskantný skok z populárneho mosta v Londýne!

Mladí muži šokovali Londýn, keď sa jedného pekného dňa rozhodli, že vymenia skokanský mostík za niečo zábavnejšie. Skočili si priamo do Temže. Inciátorom bol mladý cestovateľ a fotograf, ktorý je milovníkom adrenalínu.

Nezvyčajný kúsok priamo v centre historického Londýna si vyskúšal Adam Szaniawski a partička jeho kamarátov. Do vody skočili približne z výšky 30 metrov. Pred tým ako skočili si vyhľadávači adrenalínu neodpustili pár kúskov ako backflipy či saltá. Podľa vlastných slov im to je blízke. "Začal som skákať z mostov so svojimi priateľmi v Londýne v roku 2019," hovorí Adam pre denník The Sun.

Skupina uviedla, že skočili pri prílive, keď bol slabý prúd a žiadne lode, s ktorými by sa mohli zraziť. „V mojich očiach sa to stalo a teraz je to už minulosť, takže nemá zmysel premýšľať o tom, čo sa mohlo stať,“ skonštatoval.

Mladíci pre príspevok na sociálnej sieti veľa riskovali. Nielenže je takýto skok nebezpečný, ale hygienici neodporúčajú kúpanie sa v Temži kvôli zdravotným problémom, ktoré to môže spôsobiť. Vstup do rieky sa všeobecne neodporúča, pretože voda môže niesť riziko gastrointestinálnych ochorení

Agentúra pre životné prostredie tiež neodporúča skákať do vody, pretože hĺbka sa môže líšiť a môžu existovať neviditeľné riziká. Adam ale tvrdí, že si nebezpečenstvo vopred uvedomovali a určite ľudí nenabáda aby to skúšali.„Predtým si to vyžadovalo veľa mentálnej prípravy a tréningu. Všetci z nás už predtým skákali podobné výšky," vysvetlil.