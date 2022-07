Bizarný prípad v Michalovciach: Muž v priebehu jedného dňa spôsobil dve nehody, od oboch ušiel

Dve dopravné nehody spôsobil v utorok (19. 7.) ráno vodič v Michalovciach. Po tom, čo narazil do zaparkovaného auta, pokračoval v jazde a narazil aj do autobusu, z miest oboch nehôd ušiel. Polícia uňho zisťuje prítomnosť návykových a psychotropných látok. Pre TASR to potvrdila košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

"Podľa doterajších zistení vodič, 32-ročný Michalovčan, viedol vozidlo zn. VW Phaeton po Rázusovej ulici, kde narazil do tam zaparkovaného vozidla zn. Škoda Felícia. Následne pokračoval v jazde smerom na Obchodnú a Partizánsku ulicu, kde sa na moste cez rieku Laborec pravdepodobne dôsledne nevenoval vedeniu vozidla a zrazil sa s protiidúcim autobusom," priblížila Mésarová s tým, že pri druhej dopravnej nehode utrpel jeden z cestujúcich v autobuse ľahké zranenie. Opitý vodič si chcel s policajtami zahrať naháňačku: Jeho chabý pokus skončil nárazom do stromu Michalovskí kriminalisti vinníka nehôd v krátkom čase vypátrali a predviedli na políciu, kde sa k obom skutkom priznal. Dychová skúška uňho požitie alkoholu nepreukázala. "Na zistenie požitia iných návykových alebo psychotropných látok mu bol odobratý biologický materiál," doplnila hovorkyňa.