Vylámu si zuby? Rusom sa na Donbase nedarí, ich zisky sú minimálne: Ukrajinci kladú tvrdý odpor

Ruské vojská pri ofenzíve v Donbase na východe Ukrajiny dosahujú minimálne zisky, ukrajinské sily naďalej držia obranné línie, uviedlo dnes britské ministerstvo obrany s odvolaním sa na poznatky vojenskej rozviedky.

Ukrajinský generálny štáb v rannom hlásení uvádza, že ruské sily pri ofenzíve na Bachmut v Donbase ostreľovali okrem iného dedinu Pokrovske, vzdialenú asi päť kilometrov od Bachmutu. To je v rozpore so správami, že Pokrovské ruské jednotky obsadili a zakopávajú sa tam, upozornila stanica BBC na svojom ruskojazyčnom webe. Tieto údaje nemožno vo vojnových podmienkach overiť z nezávislých zdrojov.

Britská rozviedka ďalej upozornila na význam Antonivského mosta cez Dneper v okupovanej Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny, ktorý podľa utorkových správ zasiahli ukrajinské sily. Zábery zo sociálnych sietí ukázali zjavné poškodenie mostnej vozovky.

"To je vysoko pravdepodobné, že most zostane použiteľný, ale ukazuje to kľúčovú zraniteľnosť ruských síl. Je to jeden z iba dvoch cestných priechodov cez Dneper, ktorými môže Rusko zásobovať alebo sťahovať svoje sily na západ od Dnepra, vrátane mesta Cherson, ktorého držanie je pre Rusko politicky aj symbolicky dôležité. Dolný tok Dnepra predstavuje prirodzenú bariéru, pričom vodná cesta je zvyčajne široká okolo tisíc metrov. Kontrola priechodov cez Dnepr sa pravdepodobne stane kľúčovým faktorom pre výsledok bojov v regióne, "usúdil Londýn.