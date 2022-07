USA prehovorili o ruských plánoch: Putin si chystá pôdu na tieto kroky! Reakcia Američanov bude rýchla

Rusko plánuje anektovať ďalšie územia Ukrajiny s využitím rovnakej stratégie, akú použilo na Kryme. Upozorňujú na to Spojené štáty, informuje spravodajský portál BBC.

Hovorca Národnej bezpečnostnej rady John Kirby s odvolaním sa na zdroje amerických tajných služieb uviedol, že Rusko si už na anexiu pripravuje pôdu. Na okupovaných územiach by sa podľa neho už v septembri mohli konať falošné referendá o pripojení k Rusku.

„Chceme to Američanom otvorene povedať. Nikoho tým neoklamú. (Ruský prezident Vladimir Putin) oprašuje svoj scenár z roku 2014,“ povedal Kirby novinárom a Rusov obvinil, že do okupovaných častí Ukrajiny nasadili neprávoplatných proruských predstaviteľov s cieľom zorganizovať referendá o pričlenení k Rusku. Výsledky tohto hlasovania následne Rusko použije na to, aby „sa pokúsilo vyhlásiť anexiu suverénneho ukrajinského územia“, dodal.

Rusko už v častiach Ukrajiny, ktoré okupuje, nasadilo vlastných regionálnych a lokálnych predstaviteľov.