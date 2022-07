Rocková skupina Queen má na konte historický rekord: Toto sa ešte žiadnej kapele nikdy nepodarilo!

Britská rocková skupina Queen sa zapísala do histórie ako prvá kapela, ktorej sa podarilo predať sedem miliónov kópií samostatného albumu. Informovala o tom v utorok spravodajská stanica BBC News.

Podľa štatistických údajov spoločnosti Official Charts prvú kolekciu najväčších hitov skupiny Queen s názvom Greatest Hits (1981) vlastní v súčasnosti každá štvrtá domácnosť v Spojenom kráľovstve. Spoločnosť na Twitteri uviedla, že chceli dať gitaristovi skupiny Brianovi Mayovi skutočne špeciálny narodeninový darček. V utorok (19.7.) oslávil 75 narodeniny.

We had to give Brian a special birthday gift for his 75th today 🎉 https://t.co/YYhzwdQN5d July 19, 2022

Tento album, ktorý obsahuje hity ako "We Will Rock You" a "Bohemian Rhapsody", je už roky stálicou medzi bestsellermi a stále nestarne. Brian May označil najnovší úspech za radostnú správu. "To sa ešte žiadnemu albumu v histórii nepodarilo. Ďakujeme, vážime si to," uviedol May vo vyhlásení.

Ku obrovskému úspechu sa vyjadril aj bubeník kapely Roger Taylor. "Vďaka britskému publiku a jeho nekonečne skvelému vkusu sa tento album stal najpredávanejším v histórii. Veľmi pekne ďakujeme, sme poctení a pokorní. Vzdávame vám poctu," dodal.