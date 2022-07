Britskí poslanci hlasovali za vyslovenie dôvery vláde: Idú ďalej alebo sú na rade predčasné voľby?

LPoslanci britského parlamentu v pondelok neskoro večer po päťhodinovej debate vyslovili dôveru vláde. TASR správu prevzala zo stanice Sky News.

Za vyslovenie dôvery britskej vláde hlasovali poslanci v pomere 349 ku 238. Takýto výsledok sa podľa denníka The Guardian očakával, pretože ak by konzervatívni poslanci odhlasovali, že vláde nedôverujú, pravdepodobne by museli byť vypísané predčasné voľby. Britskí konzervatívci začali minulý týždeň sériu hlasovaní o novom lídrovi, ktoré naďalej prebiehajú. O túto funkciu sa pôvodne oficiálne uchádzalo osem kandidátov.

V súboji o nového lídra konzervatívnej strany bol v pondelok vyradený predseda zahraničného výboru Dolnej snemovne Tom Tugendhat. Najväčšiu podporu získal bývalý minister financií Rishi Sunak.

Výsledky hlasovania oficiálne oznámil šéf parlamentného výboru Konzervatívnej strany Graham Brady. Sunaka podporilo 115 poslancov strany. Za ním sa umiestnili štátna tajomníčka na ministerstve medzinárodného obchodu Penny Mordauntová s 82 hlasmi, ministerka zahraničných vecí Liz Trussová (71 hlasov) a bývalá šéfka vládneho úradu pre rovnosť príležitostí Kemi Badenochová (58). Tugendhat získal 31 hlasov.