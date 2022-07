Manželia renovovali záhradu, našli tam tašku plnú peňazí: Šokovalo ich, keď zistili, čo bolo v dome predtým

Pár z amerického New Jersey objavil na svojom dvore zakopaný balík peňazí z 30. rokov minulého storočia.

Suzanne a Rich Gilsonovci našli peniaze pri renovácii domov. Išlo približne o tisíc amerických dolárov (takmer 984 eur), píše britský bulvár Daily Mail. Suzanne na sociálnej sieti napísala, že v tej dobe mal peňažný obnos hodnotu okolo 20-tisíc dolárov (19.679 eur). Najprekvapivejšou časťou celého príbehu je fakt, že bankovky boli podľa portálu vytlačené v roku 1934 – je to na nich napísané. To znamená, že tam mohli byť viac ako 80 rokov. Dvojicu nález šokoval, rozhodli sa preto preskúmať históriu svojej nehnuteľnosti. Dozvedeli sa, že miesto, kde ich dom bol kedysi nevestincom.

Pár mal dom kúpiť pred štyrmi rokmi. S výzorom záhrady však neboli úplne spokojní, preto sa ju rozhodli trocha preorganizovať a upraviť. Prenajali si teda menší bager. Pri kopaní narazil Rich na „guľaté veci“. „Myslel som, že je to burina. Zdvihol som to a odhodil som to nabok, nevenoval som tomu veľkú pozornosť,“ opisuje objav. Záhadnými balíkmi však boli tašky plné peňazí. „Zadíval som sa na tie tašky precíznejšie a všimol som si čosi zelené. Keď som to otvoril, zistil som, že sú to peniaze,“ dodáva Rich. Na záver vysvetlil, že peniaze minúť neplánuje. Tvrdí, že „príbeh je príliš dobrý na to, akú to má reálnu peňažnú hodnotu.“