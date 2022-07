Motorka sa zrazila s autobusom: Nehoda si vyžiadala život regionálneho šéfa († 41) J&T Banky

V nedeľu po osemnástej hodine sa v Tatranskej Lomnici stala tragická dopravná nehoda. Na štátnej ceste II. triedy, v osade Tatranská Lomnica, vyhasol život Martina M. († 41), ktorý bol riaditeľom J&T banky v Starom Smokovci.

Fotogaléria 3 fotiek v galérii

Na svojej motorke čelne narazil do autobusu a zraneniam na mieste podľahol. „Miestny motorkár počas jazdy z doposiaľ presne nezistenej príčiny prešiel s motocyklom do protismeru, kde narazil do protiidúceho autobusu, ktoré viedol 55-ročný Poliak. Motorkár zraneniam na mieste podľahol. Vodič autobusu bol podrobený dychovej skúške, jej výsledok vylúčil u neho prítomnosť alkoholu. Majetková škoda bola predbežne vyčíslená na cca 10.000 eur. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade v prípade začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenie,“ povedala nám prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

„Táto mimoriadne tragická udalosť nás všetkých zasiahla. Martin bol nielen výborný kolega, ale aj úžasný človek. V tieto okamihy hľadáme len veľmi ťažko tie správne slová. Rodine vyjadrujeme hlbokú úprimnú sústrasť, budeme pri nej v týchto ťažkých chvíľach stáť a pomôžeme jej so všetkým, čo bude v našich silách,“ vyjadrila sa riaditeľka J&T BANKY na Slovensku Anna Macaláková pre TV Markíza.