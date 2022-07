Povedie električka popred novú budovu SND? Ministerstvo ďalej trvá na svojom

Ministerstvo kultúry SR naďalej nesúhlasí s trasovaním električky pred novou budovou Slovenského národného divadla (SND) na Pribinovej ulici v Bratislave.

Pripomína, že stále nebola predložená štúdia uskutočniteľnosti, ani akékoľvek dostatočné dôkazy technického riešenia hluku, vibrácií a statiky trasovania električky. Uviedla to hovorkyňa rezortu kultúry Zuzana Viciaňová. Memorandum medzi hlavným mestom a developerom J&T Real Estate (JTRE) berie na vedomie.

"Magistrát od marca 2021 doteraz nepredložil štúdiu uskutočniteľnosti trasovania električky pred novou budovou SND, respektíve nad podzemnými garážami SND. Ministerstvo doteraz nebolo oboznámené so žiadnymi krokmi, ktoré magistrát pri jej tvorbe podnikol," skonštatovala Viciaňová.

Požiadavka na túto štúdiu pritom vyplynula zo stanoviska expertnej skupiny. V ňom sa podľa ministerstva explicitne medzi odporúčaniami uvádza potreba vypracovania takejto štúdie. Tá má určiť, či je technicky možné vybudovať električkovú trať bez toho, aby mala negatívny vplyv na prevádzku SND. Štúdia má byť predložená pred konštrukčnou a projektovou dokumentáciou.

"Ministerstvu neboli doteraz predložené akékoľvek dostatočné dôkazy, že existuje technické riešenie hluku, vibrácií a statiky trasovania električky," zdôraznila Viciaňová. Podotýka, že posúdené neboli ani výrazne zvýšené náklady trasovania električky pred novou budovou SND, ktoré by minimalizovali negatívne dosahy na jeho prevádzku. Poukazuje pritom na to, že práve zvýšené náklady by podľa štúdie, ktorú v minulosti pripravil magistrát, povedú k situácii, že alternatívne trasovania, ktoré nejdú pred SND, budú lacnejšie, respektíve spoločensky návratnejšie.