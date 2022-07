Zelenskyj hovoril s Trudeaum: Rozhodnutie Kanady nebude Ukrajina rešpektovať! Dôvod je jasný

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal v nedeľu kanadskému premiérovi Justinovi Trudeauvi, že Ukrajina nikdy nebude akceptovať rozhodnutie Kanady vrátiť turbínu určenú pre ruský plynovod Nord Stream 1, pretože by tak len podporila ďalšie porušovanie sankcií uvalených na Moskvu.

Informovala o tom agentúra Reuters. Zelenskyj vo svojom pravidelnom nočnom príhovore uviedol, že telefonoval s Trudeaum a poďakoval mu za podporu. "Okrem toho som tiež osobitne upozornil, že Ukrajinci nikdy neakceptujú rozhodnutie Kanady v súvislosti s turbínou pre Nord Stream 1," uviedol ukrajinský prezident.

Ten považuje odovzdanie turbíny Nemecku, do ktorého plynovod smeruje, za porušenie sankcií. "Ak príde teraz k jednému porušeniu, je len otázkou času, kedy príde ku ďalším," uviedol Zelenskyj.

Trudeau v stredu uviedol, že bolo veľmi ťažké prijať rozhodnutie o udelení výnimky zo sankcií pre návrat opravenej turbíny. Tá bola poslaná do Kanady do továrne nemeckej spoločnosti Siemens Energy na údržbu. Rusko pritom odôvodnilo zníženie dodávok plynu prúdiacich cez plynovod Nord Stream 1 do Európy práve týmto chýbajúcim komponentom.