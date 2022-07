Takéto niečo ešte v žiadnej aukcii nebolo! Do dražby idú Hitlerove zlaté hodinky: Keď otočíte ciferník, nájdete TOTO

Aukcia, ktorá vyvoláva kontroverzné reakcie! Vôbec prvýkrát sa budú dražiť hodinky, ktoré patrili nacistickému diktátorovi Adolfovi Hitlerovi.

. Sú na nich jeho iniciálky, orlica a svastika. Okrem toho sú na nich tri dátumy – jeho narodeniny, deň víťazstva vo voľbách a deň, keď sa stal kancelárom.. Vtedy sa tiež odhalia vyryté symboly.Prenesme sa teraz do roku 1945. Hitlerovo sídlo v bavorskom Berghofe obsadili 4. mája francúzski a americkí vojaci. Predtým bolo poškodené bombardovaním a podpálené esesákmi. Spojeneckí vojaci z neho zobrali, čo sa dalo.Neskôr ich predal svojmu bratrancovi a jeho vnuk ich teraz dal do aukcie v americkom Marylande.„Nie je to žiadna pocta najhoršiemu mužovi, aký kedy žil,“ vraví Bill Panagopulos z aukčného domu. „Je to neuveriteľne zriedkavý historický artefakt. Hitlerove hodinky ešte nikdy v žiadnej aukcii neboli,“ dodal.