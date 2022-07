Národná kultúrna pamiatka roky chátrala, dočkala sa rekonštrukcie: V secesnej vile bude múzeum za 270-tisíc!

Unikátna stavba postavená v secesnom štýle sa čoskoro stane novým centrom turistického ruchu v Hnúšti (okr. Rimavská Sobota). Petrivaldského vila dostáva novú tvár vďaka obnove za 270-tisíc eur.

Po jej ukončení tam vznikne malé múzeum s expozíciou. Roky chátrajúci objekt tak po rokoch konečne nájde nové využitie.

Od pôvodného zámeru rekonštrukcie historickej budovy, ktorá sa ako jedna z mála sa v Hnúšti zachovala, uplynulo už 25 rokov. V roku 1996 prešla delimitáciou do rúk samosprávy z iniciatívy primátora Jozefa Kolesára. „Na základe jeho krokov bola budova v roku 1998 zapísaná do registra Národných kultúrnych pamiatok,“ uviedol primátor Hnúšte Roman Lebeda. Podľa Michala Vaculu, vedúceho oddelenia výstavby mestského úradu, mesto spustilo prvú etapu obnovy vlani v marci. „Zhotoviteľ začal s výmenou strechy na starej, pamiatkovej časti vily. Pokračovalo sa s napojením na inžinierske siete a vybudovala sa nová požiarna nádrž,“ ozrejmil Vacula.

Koncom leta by však mala byť vila úplne dokončená. „,“ dodal. Po dokončení bude slúžiť predovšetkým turizmu. Do historickej časti chce samospráva presťahovať Turistické informačné centrum. Na vnútorné vybavenie, ktoré bolo navrhnuté dizajnérkou, však budú musieť nájsť ďalšie prostriedky. „Plánujeme aj interaktívnu výstavnú miestnosť a aj zaujímavé múzeum knihy. Malá časť expozície by mohla byť venovaná aj rodine Petrivaldských,“ uzavrel Lebeda.

Plnili v nej sódovku

začiatok 20. storočia - Postavená v secesnom štýle. V zadnom trakte bolo zariadenie na plnenie sódovky do fliaš.

1976 - Po smrti posledného majiteľa Pankráca

Petrivaldského sa stala majetkom štátu.

1996 - Získalo ju mesto Hnúšťa.

1998 - Stala sa národnou kultúrnou pamiatkou.

2021 - Začiatok opráv