Budeme si v Tatrách povinne platiť vstupné? Doležal s tým nemá problém, o návrhu sa diskutuje

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina) si vie predstaviť, že poplatky za vstup do Tatranského národného parku (TANAP) by boli časom aj povinné.

Správa TANAP prišla nedávno s predstavou o zavedení dobrovoľného vstupného, Združenie cestovného ruchu (ZCR) Vysoké Tatry vidí problém najmä v logistike a množstve vyberaných poplatkov na území národného parku.

"Na prvý pohľad sa to môže zdať ako niečo negatívne, nie je to nič výnimočné ani v zahraničí. Nateraz, keď je to v dobrovoľnej rovine, je to v poriadku, ale v princípe sa v budúcnosti nebudem brániť ani tomu, keď to bude povinné. Dôležité je si povedať, do čoho pôjdu tieto prostriedky. Ak pôjdu do rozvoja infraštruktúry a skvalitnenia cestovného ruchu ako takého, nemám s tým najmenší problém," skonštatoval minister.

Veľa turistov v Tatrách sa podľa riaditeľky ZCR Lenky Rusnákovej sťažuje, že platia veľa peňazí za parkovné či poistenie do hôr a služby v regióne tiež nie sú lacné.

"My si uvedomujeme, že najväčšou atrakciou v Tatrách sú turistické chodníky a vysokohorské chaty, veríme, že to tak aj ostane. Zaslúžia si adekvátnu starostlivosť a jednou z foriem, ako na to získať dostatok zdrojov, je aj vyberanie vstupného. Je však treba jasne odkomunikovať pravidlá a transparentne poukázať, kam tie peniaze pôjdu a na čo sa skutočne použijú. Tých poplatkov sa zbiera a vždy je to iná organizácia, ktorá ich vyberá. To pre návštevníka, ktorý berie Vysoké Tatry ako celok, môže pôsobiť chaoticky," objasnila Rusnáková.