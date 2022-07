4 dôvody, prečo si zvoliť toto leto ovocnú šťavu

Leto oficiálne kraľuje počasiu vonku. Užívame si dni plné slnka a tepla. Nastáva sezóna letných dovoleniek i čerstvého ovocia, ktoré si môžeme dopriať kedykoľvek naň máme chuť.

Ak túžite okrem chuťových pohárikov povzbudiť i svoje zdravie, máme pre vás niekoľko tipov. Na stránkach spoločnosti ZAMIO objavíte množstvo lahodných štiav pripravených z ovocia. V našom dnešnom článku vám prezradíme, prečo je vychladená ovocná šťava pre vás toto leto tou najlepšou voľbou.

1. Šťavy sú jednoduchým spôsobom, ako dodať svojmu organizmu množstvo živín

Ovocie je mimoriadne bohaté na vitamíny - to nie je žiadne tajomstvo. Vedeli ste však, že ak si doprajete ovocnú šťavu, vitamíny sa do vášho organizmu vstrebú v priebehu 15 minút? To je obrovský rozdiel medzi konzumáciou štiav a smoothie. Pri smoothie rozmixujete celé kusy ovocia a získate rozpustnú i nerozpustnú vlákninu. Nerozpustná vláknina spomaľuje trávenie ovocia, čo je v určitých kontextoch dobré. Zároveň však spôsobuje, že vitamíny nestihnete vstrebať skôr, ako zdegradujú.

Ovocné šťavy obsahujú predovšetkým rozpustnú vlákninu. Vitamíny z nich tak vstrebete veľmi rýchlo. Ak potrebujete svoj organizmus povzbudiť po náročnom období, z ovocných štiav získate viac živín v podobe vitamínov a antioxidantov. Zaraďte do svojho stravovania obe - celé ovocie i ovocné šťavy.

2. Sú skvelou voľbou, ak bojujete proti letnému prechladnutiu

Náš nasledujúci bod veľmi úzko súvisí s predchádzajúcim bodom, pretože ovocné šťavy prispievajú k podpore imunitného systému. Niektoré štúdie odhadujú, že zo šťavy získate až o 68% viac vitamínov a bioaktívnych látok ako zo smoothie. Ovocné šťavy, ktoré sú získavané šetrným spôsobom a zachovávajú si vysoký obsah vitamínov, sú ideálnym spôsobom, ako pomôcť svojmu organizmu v boji proti letnému prechladnutiu. Pohár ovocnej šťavy ráno vám zároveň dodá viac cenných látok a povzbudí organizmus lepšie ako ranná káva.

3. Pridáte do svojho jedálneho lístka potraviny, ktoré bežne nekonzumujete

Na stránkach spoločnosti ZAMIO objavíte bohatú ponuku ovocných štiav, ktoré váš organizmus skvelo povzbudia. Vďaka nim môžete počas leta zakomponovať do svojho jedálneho lístka plodiny, ktoré bežne nekonzumujete. Príkladom môže byť napríklad arónia alebo moruša. Arónia obsahuje veľa vitamínov, medzi najvýznamnejšie patria vitamín C, B1, B2, B6, niacín, kyselina pantoténová, betakarotén a vitamín E. Je bohatá na minerálne látky a stopové prvky: železo, vápnik, horčík, draslík, zinok, sodík a jód. Aróniové antioxidanty predstavujú hlavne vitamín C a polyfenoly (antokyány, fenolové kyseliny, flavanoly, flavonoly a taníny). Opaľovaním zvyšujeme tvorbu voľných radikálov v našom organizme, preto nezabúdajte na podporu organizmu a ochranu pred slnečným žiarením. Práve antioxidanty vám pomôžu s ochranou vášho organizmu zvnútra.

Moruša čierna je bohatá na cenné látky v podobe:

• vitamínov C, A a E

• zeaxantínu

• železa

• draslíka

• horčíka

Skvelo podporuje zdravie srdca a ciev a pôsobí preventívne proti vzniku kardiovaskulárnych a onkologických ochorení. Srdce je počas horúcich dní zaťažované a práve moruša mu môže dodať látky, ktoré účinne povzbudia jeho funkciu.

4. S ovocnými šťavami môžete podporiť svoju cestu za štíhlou líniou

S ničím sa to nemá preháňať a ovocné šťavy vďačia svojej zlej povesti pri redukčných diétach práve nadmernej konzumácii. Ovocnou šťavou môžete však počas letných mesiacov nahradiť neustále vyjedanie nezdravých dobrôt. Skvelo chutia i zamrznuté ako náhrada smotanovej zmrzliny – vyskúšajte ich ako letné osvieženie. Obsahujú i rozpustnú vlákninu, ktorá je podľa mnohých zdrojov pri redukcii hmotnosti mimoriadne žiadaná. Pohár šťavy denne vám dodá vitamíny, antioxidanty i povzbudenie na ceste za vysnívanou postavou.

Záver

Ovocné šťavy si môžete dopriať kedykoľvek počas dňa. Sú skvelým letným osviežením, ktoré navyše prináša podporu organizmu na mnohých úrovniach. Spoločnosť ZAMIO vám tento rok prináša množstvo zaujímavých príchutí, ktoré vašej pozornosti nemôžu uniknúť.

Naš TIP na horúce dni

Osviežte sa v lete dobre chladenou ovocnou šťavou od ZAMIO na rýchly prílev energie alebo si urobte ľahkú ovocnú limonádu z našich sirupov s dostatkom ľadu a osvieženie príde okamžite. Kombinácia príchutí je len na Vás. ZAMIO Vám ponúka paletu rôznych ovocných štiav a sirupov s kombináciou ktorých si môžeš vytvoriť ozajstné zdravé pochúťky na teplé letné dni podľa vlastnej chute.

Recept od nás

ZAMIO harmónia:

0,02L Arónia sirup

0,02L Baza Čierna kvet sirup

3ks Lístky mäty

0,3L Sóda

Ľad

www.zamio.sk

www.bioaronia.sk

www.zagro.sk

www.zdravestavy.sk