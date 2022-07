Teplo sa vo štvrtok vráti v plnej sile: To, čo príde v závere týždňa, vás prekvapí

Vo štvrtok (14. 7.) má byť veľmi teplo, Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) ráta s výrazným oteplením, ktoré má však trvať krátko. Už v noci na piatok (15. 7.) má prísť ochladenie. Informuje o tom na sociálnej sieti.

Opätovný návrat k tropickým teplotám, teda okolo 30 stupňov Celzia a viac očakáva ústav v priebehu budúceho týždňa.

"Už v stredu začal od západu prúdiť do našej oblasti teplý vzduch. Vidieť to na výrazne vyšších maximách teploty vzduchu v porovnaní s tými, ktoré sme zaznamenali v utorok (12. 7.). V stredu popoludní presiahla teplota vzduchu na juhu na viacerých miestach hodnotu 30 stupňov Celzia a teplo je stále aj v podvečerných hodinách, pretože prílev teplého vzduchu silnie," uviedol SHMÚ. Najvyššie maximum namerali meteorológovia podľa operatívnych údajov v Kráľovej pri Senci, a to až 32,6 stupňa Celzia.

Vo štvrtok bude podľa SHMÚ ešte teplejšie. Na juhu územia očakávajú meteorológovia maximum 33 až 34 stupňov Celzia. Nevylučuje však ani o stupeň vyššie hodnoty.