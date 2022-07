Na chodníku uvidela bankovku, tak ju zdvihla: Z toho, čo nasledovalo potom, tuhne krv v žilách!

Ženu z amerického štátu Kentucky museli hospitalizovať po tom, čo sa zohla po bankovku na zemi.

„Moje telo úplne znecitlivelo, sotva som mohla rozprávať, sotva som dýchala,“ napísala Renee Parsonsová o údajnom náhodnom predávkovaní sa drogami tvrdiac, že bankovka bola nejakým spôsobom nasiaknutá drogami, ktoré ju omámili. Odborníci to spochybňujú. Podľa amerického bulvárneho portálu New York Post sa incident odohral, keď Renee cestovala na konferenciu do Dallasu v americkom štáte Texas spolu s manželom Justinom a dvoma deťmi. Po spomínanú bankovku sa mala podľa portálu zohnúť pri fastfoodovom reťazci McDonald’s v meste Bellevue v americkom štáte Tennessee.

„Nerozmýšľala som nad tým, prosto som ju zdvihla,“ napísala na americkej sociálnej sieti Facebook. New York Post odvolávajúci sa na News 2 však píše, že v priebehu niekoľkých minút jej telo znecitlivelo a sotva sa dokázala hýbať či dokonca dýchať, následne stratila vedomie. „Chvíľu bola ticho, potom povedala, že ma miluje a prestala rozprávať,“ opisuje desivé chvíle jej manžel Justin s tým, že vyzerala akoby umierala. Podľa jeho slov bola veľmi bledá. Portál však píše, že zle malo prísť aj jej manželovi po tom, čo ho chytila rovnakou rukou, ktorou zdvihla bankovku. Mali mu znecitlivieť pery a na ruke sa mu mala vyhodiť vyrážka.

Justin sa obával najhoršieho, preto upaľoval vyše 230 kilometrovou rýchlosťou, aby ju dostal do nemocnice. Podľa informácií WSMV 4, po štyroch hodinách príznaky ustúpili a Renee sa uľavilo. Justin, ktorý roky pracoval v „právnom priemysle“ tvrdí, že bankovka, ktorú mala jeho manželka zdvihnúť, bola nasiaknutá fentanylom. To malo spôsobiť jej zvláštnu reakciu. Odborníci, ale aj privolaná polícia túto verziu nepovažuje za pravdepodobnú, keďže k predávkovaniu by bolo potrebné viac než len kontakt s kožou. Reálnejšie by to podľa nich bolo, keby si pretrela nos alebo by sa jej dostala droga do tela napríklad očami.

Vykonané zdravotné testy v jej krvi nenašli žiadne stopy drog. Renee však na svojej verzii trvá a svojou skúsenosťou sa snaží zvýšiť povedomie o podobných incidentoch, varujúc predovšetkým malé deti: „Je to jedno, či je to 20 alebo 100 dolárov, nedotýkajte sa tej bankovky,“ napísala na Facebooku. New York Post však upozorňuje, že peniaze so stopami fentanylomu v poslednom období našli až dvakrát. Portál upozorňuje, že na intoxikáciu fentanylom zomrie ročne len v Spojených štátoch amerických približne 250 ľudí.