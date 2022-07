Bieloruskú novinárku odsúdili na osem rokov väzenia za údajnú vlastizradu: Cichanovská nahnevane reaguje!

Bachvalovová, ktorá používa pseudonym Andrejevová, si v súčasnosti odpykáva dvojročný trest odňatia slobody za "narušenie verejného poriadku", ktorý sa jej mal skončiť v septembri tohto roku. Zadržali ju v novembri 2020, keď spolu so svojou kolegyňou Dariou Čuľcovou natáčala video z jednej z protivládnych demonštrácií.

"Naša kolegyňa Kaciaryna Andrejevová bola odsúdená na osem rokov vo väzení," uviedla Belsat TV sídliaca v Poľsku na sociálnej sieti Telegram. Televízna stanica priblížila, že novinárku vo februári previezli z trestaneckej kolónie v meste Homeľ na juhovýchode Bieloruska do vyšetrovacej väzby v inej lokalite. Jej príbuzní o nej 55 dní nedostali žiadne informácie, tvrdí Belsat TV.

Ľudskoprávna organizácia Viasna na svojej webstránke uviedla, že novinárkina rodina bola v apríli informovaná, že ju obvinili aj z vlastizrady. Viasna zaraďuje Bachvalovovú medzi 1244 politických väzňov zadržiavaných v Bielorusku.

Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská, ktorá žije v exile, uviedla, že Bachvalovová bola potrestaná za odhaľovanie pravdy. "Veľmi ma hnevá, keď vidím, že režim sa mstí na tých, čo sa odvážia odporovať," napísala na Twitteri. Dodala, že Bachvalovová mala odvahu ukázať svetu pravdu o brutalite Lukašenkovho režimu.

It makes me so angry to see the regime take revenge on those who dare to resist. Journalist Katsiaryna Andreeva just received 8 years in prison in a closed trial, she has already been held for over 19 months. She dared to show the truth about the regime's brutality to the world. pic.twitter.com/WmIJE9AXBI