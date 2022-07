Nemecká ministerka zahraničných vecí sa vyjadrila na adresu Ruska: Čo momentálne nepripadá do úvahy?

Rokovania s Ruskom v súčasnosti neprichádzajú do úvahy, uviedla nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v rozhovore pre nemecký magazín Stern, ktorý bol uverejnený v stredu. Informuje o tom agentúra DPA.

"O čom môžete rokovať s niekým, kto nie je pripravený dohodnúť sa s Medzinárodným výborom Červeného kríža (MVČK) na evakuácii civilistov?" spýtala sa Baerbocková. Šéfka nemeckého rezortu diplomacie zároveň odmietla výzvu vplyvných nemeckých osobností, ktoré v otvorenom liste žiadajú rokovania o okamžitom prímerí na Ukrajine.

"Keby som bola Ukrajinka, považovala by som tento list za naivný, znepokojujúci a arogantný," uviedla Baerbocková. "Aké právo má nemecký minister zahraničných vecí rozhodovať za Ukrajinu o tom, akej časti územia by sa mali vzdať a koľko miliónov ukrajinských občanov by sa malo podriadiť ruskej vláde?" pokračovala.

Ministerka dodala, že so svojím ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom nebola v priamom kontakte od začiatku vojny na Ukrajine. Podľa vlastných slov by si však priala, aby s ním mohla hovoriť o prímerí, avšak nie je si istá, aké kompetencie má ruský minister zahraničných vecí v tejto oblasti od vedenia krajiny.

Baerbocková a Lavrov sa minulý týždeň zúčastnili na indonézskom ostrove Bali na stretnutí šéfov diplomacie krajín skupiny G20. Lavrov odišiel z rokovacej miestnosti hneď po svojom príhovore bez toho, aby si vypočul reakciu svojej nemeckej rezortnej kolegyne.