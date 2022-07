TOP 5 rodinných dovoleniek na Slovensku

Vychutnajte si pohodovú atmosféru pri vode a doprajte si relax a wellness rozmaznávanie, alebo sa nechajte uchvátiť impozantnými výhľadmi na hory či vyskúšajte fantastický denný tábor.

Prvotriedny oddych na vás čaká aj na Slovensku, len treba vedieť, kde hľadať. Veď pravá rodinná dovolenka nie je iba o zbieraní zážitkov, ale aj energie a s týmito 5 tipmi budete pres-ne vedieť, kam sa vybrať. Navyše až 2 deti do 12 rokov majú pobyty úplne zdarma.

Rodinná dovolenka s prímorskou atmosférou

Leto takmer ako pri mori na vás čaká v krásnom rezorte x-bionic® sphere 5*, ktorý sa nachádza v pokojnej časti mesta Šamorín na brehu vodného diela Gabčíkovo a v blízkosti hrádze. Rozsiahly komplex ponúka priestranné izby, zábavu v akvaparku, v bazénoch či v zábavno-dobrodružnom parku Adventureland, ale aj vynikajúcu a pestrú stravu, nekonečné športové možnosti a veľa oddychu.

Rodiny s deťmi si môžu užiť jedinečný animačný program s až 20 animátormi rodinného klubu Planet Fun. Tí majú doslova pre všetkých – pre deti i dospelých – pripravených takmer 300 zábavných a športových aktivít vrátane akadémií plávania, futbalu, tanca a fitnesu, kde ich animátori a profesionálni športovci zdarma tieto športy naučia.

V rezorte sa nachádza veľký komplex vonkajších aj vnútorných bazénov a toboganov. Zaplávať si hostia môžu vo vnútornom 25-metrovom plaveckom bazéne, vonkajšom bazéne či prieplavovom bazéne. Deti sa môžu tešiť na vnútorný detský bazén, vonkajší bazén s tienením a chýbať nebude ani adrenalínová vodná atrakcia Aquatic Ninja, na ktorej si tí najrýchlejší a najšikovnejší každý rok merajú svoje sily. Okrem zábavy vo vode na deti čaká aj multifunkčné náučné ihrisko AdventureLand, ktoré sa rozprestiera na ploche 19 000 m².

TOP 5 výhod:

• 2 deti do 12 rokov úplne zdarma.

• Priestranné rodinné izby so 4 pevnými lôžkami.

• 20 animátorov a bohatý animačný program s takmer 300 aktivitami pre každého.

• Športové akadémie futbalu, tanca, plávania a fitnesu zdarma.

• Rozsiahly komplex bazénov a toboganov.

Aktívny oddych v srdci Slovenska

Priamo v centre celoročného strediska Jasná sa nachádza obľúbený Hotel Grand Jasná ****. V tesnej blízkosti hotela sa nachádza lanovka (lístky sú v cene pobytu), ako aj viaceré možnosti na výlety, túry, treky či turistiku rôznych stupňov záťaže. Jasná ponúka aj veľa atrakcií pre deti či celé rodiny, ako sú trampolíny, skákacie hrady, jazdy na horských dráhach, zážitky v Tarzánii, túru po stopách draka Demiána, na ktorej deti náučným spôsobom spoznávajú Nízke Tatry, ale aj neďaleký akvapark či jaskyňu.

Celé leto tu nájdete 5 animátorov rodinného klubu Planet Fun, ktorí sa postarajú o program detí a vy si môžete vychutnať relax vo wellness centre, ktoré je situované do exteriéru s výhľadom na okolitú prírodu. Zároveň sa deti môžu zapojiť do športovej akadémie plávania, kde sa môžu naučiť plávať, prípadne zlepšiť svoje plavecké schopnosti. Veľkou výhodou našich animátorov sú aj aktivity v podobe rodinných túr a výletov do okolia, na ktoré sa deti s radosťou spolu s nimi vydávajú.

TOP 5 výhod:

• 2 deti do 12 rokov úplne zdarma.

• Rodinné prepojené izby.

• 5 animátori Planet Fun a bohatý animačný program vrátane rodinnej turistiky.

• Športová akadémia plávania zdarma.

• Lanovka na Chopok v cene počas letných termínov.

Čarovná liptovská dovolenka a rozprávkové chalúpky

Malebné chalúpky, majestátna koliba a príjemné penzióny v obklopení lesa vás očaria už pri príchode do Rezortu Gothal Liptovská Osada. Mohlo by sa zdať, že ide o jeden z mnohých ubytovacích komplexov s chalupami na Liptove, no rezort sa odlišuje od ostatných práve širokou ponukou aktivít. Ubytovať sa môžete v útulných izbách Rezort Gothal Penzión 4* alebo Rezort Gothal Chalupy 4*. Raňajky a večere v rámci polpenzie sú podávané bufetovou formou v najväčšej kolibe na Liptove.

Rezort má unikátny Vodný svet, ktorý ukrýva všetko, čo k dokonalej dovolenke potrebujete – plavecký, relaxačný a detský bazén, detský kútik, akvabar, ako aj viaceré možnosti na zábavu (stolný futbal, bowling, fitnes, lezecká stena, golfový trenažér). Vstup do bazénov Vodného sveta je v cene pobytu. Nechýbajú ani tradičné wellness služby – masáže, sauny a beauty sekcia a vyskúšať si môžete aj tzv. floating, teda nadnášanie na slanej vode ako v Mŕtvom mori.

Poloha rezortu je ideálna pre realizáciu množstva výletov. A azda najatraktívnejším zážitkom, ktorý poteší vyznávačov adrenalínovejších atrakcií, je len 4 kilometre vzdialená jediná ferrata na Liptove – Dve veže. Z najvyššieho bodu sa vám naskytne výhľad na okolité vrchy a národné parky Nízkych Tatier a Veľkej Fatry. Výstroj je možné si zapožičať aj priamo v rezorte. Ak máte obavy túto atrakciu zdolať, rezort vám poskytne aj sprievodcu. Súčasťou ferraty je aj náučný chodník, plný zaujímavostí o miestnej faune a flóre, lesníctve, ako aj o pohybe na samotnej ferrate.

TOP 5 výhod:

• 2 deti do 12 rokov úplne zdarma.

• 4 animátori Planet Fun a bohatý animačný program.

• Vstup do bazénov v jedinečnom vodnom svete zdarma.

• Množstvo športových aktivít a detských atrakcií v areáli.

• Bohaté možnosti na turistiku a výlety v okolí.

Rodinná zábava vo vodnom svete

Hotel Akvamarín 4* v srdci akvaparku v Bešeňovej poteší nielen malých, ale vďaka príjemnému wellness aj dospelých, kde si môžu užiť dokonalý relax. Hotel má privátny vonkajší bazén s termálnou vodou a nádherné výhľady na okolitú scenériu. Hotel vyrástol v duchu známeho kameňa akvamarín, ktorý prináša lásku, šťastie, zdravie a pocity spokojnosti i harmónie. Svoj pobyt si môžete užiť v priestranných a moderných štúdiách s kuchynským kútom a jedálenským stolom.

Vodný park Bešeňová je plný akvaparkov a vodných atrakcií. Navyše má veľkú výhodu, že sa dajú jeho služby využívať aj počas chladnejších letných dní. Termálna voda s teplotou takmer 40 °C, bar priamo v bazéne, alebo saunový svet s piatimi suchými a parnými saunami zahrejú telo v každom počasí. Vo vnútornom komplexe vyrástla rozsiahla oddychovo-relaxačná zóna, tzv. Átrium, v ktorom sa nachádza živá zeleň a imitácia liptovskej krajiny. Relaxačná zóna priam dýcha životom s nádhernými zelenými stenami a mohutným stromom so zapracovaným detským kútikom a šmýkačkou.

TOP 5 výhod:

• 2 deti do 12 rokov úplne zdarma.

• Ubytovanie v priestranných štúdiách s polpenziou.

• Obrovský vodný park, termálna voda a TOP wellness centrum.

• 4 animátori Planet Fun a bohaté animácie.

• Krásne prostredie a dostupnosť ku horských strediskám.

Denný tábor pre malých veľkých športovcov

Letné prázdniny trvajú dlhé dva mesiace, a tak je dobré si naplánovať okrem spoločnej rodinnej dovolenky aj to, kde budú deti tráviť čas počas zvyšku prázdnin. x-bionic® sphere 5* je unikátny multifunkčný komplex v Šamoríne, poskytujúci vynikajúci tréning, ako aj zábavu a práve toto miesto sa stane dejiskom denného tábora Slovenského olympijského tímu v roku 2022. Hlavným mottom tábora je „Nájdi si svoj šport a zaži more zábavy“.

Tábor je určený pre deti vo veku od 6 do 15 rokov a bude prebiehať od pondelka do piatku v mesiacoch júl a august. Program je nabitý každý deň zábavnými, športovými, ale aj relaxačnými aktivitami. Deti čaká vstup do akvaparku, AdventureLandu, na vodnú atrakciu Aquatic Ninja, penová párty a kopa nových priateľstiev. Odbornými garantmi projektu sú CK SATUR a animátori rodinného klubu Planet Fun, Slovenský olympijský a športový výbor a olympijské tréningové centrum x-bionic® sphere.

Deti z Bratislavy do areálu a späť každý deň prepraví moderný klimatizovaný autobus s Wi-Fi pripojením. Počas dňa je postarané o snacky (desiata, olovrant), obed, ako aj pravidelný pitný režim.

TOP 5 výhod:

• Už 3. úspešný ročník.

• 98 %-ná spokojnosť rodičov s táborom.

• Skúsení animátori rodinného klubu Planet Fun.

• Profesionálni športovci.

• Návšteva akvaparku, AventureLandu a penová párty v cene.