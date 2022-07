Biden prvýkrát navštívi Izrael ako hlava štátu: Pozrite, za aký krok si vyslúžil kritiku od izraelských pravičiarov

Americký prezident Joe Biden dnes začne svoju prvú blízkovýchodnú cestu vo funkcii hlavy štátu. V Izraeli sa šéf Bieleho domu zdrží dva dni a zavíta tiež do palestínskeho Betlehema. V piatok odletí do Saudskej Arábie, kde sa stretne s predstaviteľmi deviatich arabských štátov a kde má na programe aj bilaterálne rokovania so saudskoarabským vedením.

V Izraeli bol Biden pred šiestimi rokmi ako viceprezident a komentátori poukazujú na to, že teraz ho čaká iný Blízky východ. Kým doteraz sa americká diplomacia v tejto oblasti zaoberala predovšetkým možnosťou, ako ukončiť izraelsko-palestínsky konflikt, v tomto smere sa teraz od Bidena veľké vyhlásenia neočakávajú. Podľa listu The Times of Israel pôjde celkovo o Bidenovu desiatu návštevu Izraela. Na letisku v Tel Avive je americký prezident očakávaný dnes popoludní. Podľa The Times of Israel si pozrie viacero izraelských bezpečnostných systémov, vrátane obranného systému Iron Dome. Potom spolu s úradujúcim izraelským premiérom Jairom Lapidom navštívia pamätník obetiam holokaustu Jad vašim. Vo štvrtok čaká Bidena bilaterálne stretnutie s Lapidom. Stretnúť sa má ale tiež s jeho predchodcom vo funkcii Naftalim Bennettom. Lapid a Biden sa tiež zúčastnia virtuálneho rokovania s lídrami Spojených arabských emirátov a Indie, ktoré sa bude týkať potravinovej bezpečnosti. Neskôr vo štvrtok popoludní má Biden na programe schôdzku so svojím izraelským náprotivkom Jicchakom Herzogom, po ktorom bude nasledovať krátke stretnutie s lídrom izraelskej opozície, expremiérom Benjaminom Netanjahuom. USA si neželajú, aby návšteva vyznela ako jednoznačná podpora Lapida v čase, keď sa Izrael pripravuje na novembrové predčasné voľby. Izrael pravdepodobne čakajú piate voľby za posledné štyri roky: Bennett má v pláne rozpustiť parlament V piatok Biden navštívi palestínsku nemocnicu vo východnom Jeruzaleme, podľa médií bez izraelských činiteľov, čo vyvoláva kritiku zo strany izraelských pravicových zákonodarcov. Po poludní prezident zamieri do Betlehema, kde sa stretne s predsedom palestínskej samosprávy Mahmúdom Abbásom. Po tomto rokovaní šéf Bieleho domu odletí do saudskoarabskej Džiddy.