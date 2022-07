Scenár ako z nočnej mory: Muž si pri sexe zlomil penis, to najhoršie ho ešte len čakalo

Nešťastníkovi z Indonézie diagnostikovali vzácne ochorenie penisu nazývané “deformácia baklažánu” po tom, ako si ho zlomil pri sexe s manželkou.

50-ročný muž prišiel do nemocnice so slovami, že jeho penis opuchol po štyroch hodinách od spomínaného fiaska. Údajne mal sex so svojou manželkou, keď zrazu počul puknutie, stratil erekciu a nebol schopný ejakulovať. Prezretie špecialistom odhalilo, že jeho penis sfialovel a skrútil sa tak, že vyzerá ako otáznik. Doktori mu diagnostikovali “deformáciu baklažánu”, ochorenie, kedy sa penis skriví následkom zranenia. Táto deformácia môže viesť až k impotencii, hovorí štúdia z roku 2015.

Aby ho dali do poriadku, museli mu rozrezať penis a napraviť močovú trubicu. Následne odsali nadbytočnú krv a penis otestovali pomocou umelej erekcie. Našťastie, pacientov penis prešiel skúškou a nemal žiadne komplikácie. O päť dní pacienta prepustili s močovým katétrom, cez ktorý močil nasledujúcich 21 dní.

Na prehliadke o štyri mesiace neskôr povedal, že je spokojný s výsledkom a nemá problémy s ejakuláciou. S manželkou máva sex bez akýchkoľvek nepríjemností. Avšak posledné fotografie ukazujú, že jeho penis je stále mierne naklonený.