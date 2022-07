Špeciálny tribunál na vyšetrovanie zločinov na Ukrajine sa nevytvorí: Kto sa nimi bude zaoberať?

Na vyšetrovanie vojnových zločinov na Ukrajine využije Európska únia existujúce súdy. Vytvoriť špeciálny tribunál nepôjde bez súhlasu ďalších veľmocí. Po dnešnom neformálnom rokovaní ministrov spravodlivosti EÚ v Prahe to uviedli eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders a český minister spravodlivosti Pavel Blažek.

S prianím diskutovať o vzniku špeciálneho tribunálu prišiel na zasadnutie ukrajinský minister spravodlivosti Denys Maliuska. Reynders ale po pojednávaní povedal, že EÚ sa bude musieť snažiť využiť súdy, ktoré už má k dispozícii - teda národné súdy a Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu.

Eurokomisár zároveň apeloval na členské štáty EÚ, aby otvorili svoje národné vyšetrovanie zločinov na Ukrajine Eurojustu a aby využili dôkazy, ktoré Eurojust zhromažďuje v spoločnej databáze. Zhromaždené dôkazy budú k dispozícii všetkým súdom a tribunálom, zdôraznil.

Reynders pripomenul, že v súčasnosti sa koná vyše 21 000 vyšetrovaní vojnových zločinov na Ukrajine, pričom 14 štátov EÚ ich vyšetruje individuálne. Vyšetrovací tím pôsobí aj pod záštitou ICC. Eurokomisár vyšetrovanie označil za "gigantickú úlohu" a vyzdvihol nutnosť koordinovať postup jednotlivých štátov. "O žiadny prípad nesmieme prísť, najmä nie pre byrokraciu," vyhlásil.

Blažek uviedol, že na celosvetovej medzinárodnej úrovni zatiaľ nepanuje zhoda na tom, ktorý súd bude vojnové zločiny na Ukrajine riešiť. "Nám by nevadila predstava Medzinárodného trestného súdu v Haagu, avšak nie je vylúčené ani to, že sa medzinárodné spoločenstvo jedného dňa dohodne na vytvorení ad hoc tribunálu. Je to prvýkrát, kedy sa vyšetrujú vojnové zločiny v čase konania vojny, takže nie je nič tragické na tom, že nie je jasné, kto ich bude súdiť, "podotkol.

„Všetkých 27 štátov a USA majú jednoznačne vôľu dostať to, čo sa deje na Ukrajine, pred súd. To nie je veľmi málo," poznamenal minister. Pripomenul, že Spojené štáty boli ohľadom ICC skeptický. "Ak by trvala ďalej, môže nám vzniknúť aj nejaký ad hoc tribunál," uzavrel.