To by ste nechceli! Na parížskom letisku sa naplnila nočná mora všetkých cestovateľov: Môže za to štrajk

Počas štrajku pozemného personálu na začiatku júla sa na parížskom letisku Charlesa de Gaulla za jediný deň zatúlalo vyše 20.000 batožiny. Zamestnanci triediarne kufrov nedorazili na rannú zmenu, prechodné sklady sa rýchlo zaplnili a v zázemí zavládol chaos.

Batožinu cestujúcim rozvážali ešte niekoľko dní. Vo vysielaní francúzskej rozhlasovej stanice RMC to dnes uviedol Augustin de Romanet, šéf firmy ADP, ktoré letisko spravuje. Informovala o tom agentúra AFP. "Je to katastrofa, poškodí to imidž nášho letiska," povedal de Romanet a ospravedlnil sa dotknutým cestujúcim za "extrémne poľutovaniahodnú situáciu".

Letiskom CDG prejde denne zhruba 220.000 batožiny. Ich odoslanie do správnej destinácie zabezpečuje 17 triediacich liniek a tiež pozemný personál. Ten mal v piatok 1. júla prísť o 5.00 h a ešte vo štvrtok večer všetci potvrdili, že dorazia. Ráno ale triediareň zela prázdnotou, zatiaľ čo kufre sa rýchlo začali hromadiť. Medzi 7: 00 a 9: 00 dorazili prví zamestnanci, ktorí začali batožinu triediť. Dvojhodinové meškanie už ale stačilo zapríčiniť zmätok, ktorý letisko naprávalo niekoľko dní, vysvetlil Romanet.

Šéf letiska vyzval pasažierov, aby nechodili na letisko príliš skoro pred odletom. Pre cesty v rámci schengenského priestoru podľa neho bohato stačia dve hodiny. Ak ľudia dorazia príliš skoro, ich kufre sa dostanú do špeciálnych skladovacích boxov, kde zaberajú miesto. Boxy majú navyše obmedzenú kapacitu zhruba 5000 batožiny, ktorá sa zbytočne vyčerpá. Kvôli štrajku v Paríži bolo v sklade aj 50.000 kufrov a tvorili sa "dopravné zápchy" batožiny na rozradenie, vysvetlil šéf letiska.

Ďalší štrajk leteckého personálu vo Francúzsku, tentoraz pilotov írskych nízkonákladových aerolínií Ryanair, je ohlásený na 23. a 24. júla.