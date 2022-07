Komplikácie pri operáciách očí

Akýkoľvek operačný zákrok, či už ide o operáciu očí, slepého čreva a podobne, prináša so sebou potenciálne riziko výskytu komplikácií.

V súčasnosti majú pacienti veľmi vysoké očakávania a zraková ostrosť po zákroku horšia ako 100 % je pre nich absolútne neprijateľná. Avšak ani pri najväčšom vynaloženom úsilí nie je vždy reálne dosiahnuť u pacienta želaný výsledok, pretože ľudský organizmus je jedinečný a každý reaguje na operáciu alebo následnú liečbu inak. Neexistuje na svete nemocnica, klinika či lekári, ktorí by sa s pooperačnými komplikáciami počas svojej praxe nestretávali.

Medicína ako vedný odbor nie je exaktná veda, to znamená, že v nej neplatí vždy pravidlo ako v matematike, kde 1 + 1 sa rovná vždy iba 2. Inak povedané, v medicíne nie je možné u každého pacienta dosiahnuť vždy 100 %-ný výsledok napriek tomu, že ide o bezpečné zákroky s dobrou prediktabilitou. Limitáciu môžu spôsobiť rôzne faktory, ako sú napríklad spolupráca pacienta, adaptácia na novú situáciu, spôsob hojenia, ako aj celkové faktory (dovtedy nepoznané zápalové procesy v organizme pacienta, slabá alebo znížená imunita, environmentálne vplyvy a pod.).

Takisto skutočnosť, že si pacient platí za zákrok, nemá žiaden vplyv na to, či sa u niektorého pacienta vyskytne nejaká pooperačná komplikácia. Ak by operácie vykonávali napríklad iba stroje, bez účasti lekára, mohlo by prísť napríklad k softvérovej chybe alebo k výskytu iných okolností, ktoré by takisto viedli k pochybeniu v priebehu zákroku. V medicíne je tiež bežné, že názory lekárov na liečebné postupy nemusia byť v niektorých prípadoch jednotné. Stáva sa, že na jeden problém môžu dvaja, ale aj viacerí lekári aplikovať trochu odlišné liečebné postupy, ktoré získali na základe skúseností z vlastnej praxe. Neznamená to však, že niektorý spôsob liečby nie je správny, najmä ak vedie k dobrému výsledku. Dôležité však je, aby pacient v nastavenej liečbe zotrval, neprerušoval ju a počúval pokyny lekára.

Pred každou operáciou vyšetrujúci lekár prediskutuje s pacientom priebeh zákroku, následnú liečbu a pooperačný proces, vrátane toho, aké najčastejšie komplikácie sa pri jednotlivých zákrokoch vyskytujú. Pacient pred zákrokom podpisuje informovaný súhlas, v ktorom sú spomenuté aj tie menej často sa vyskytujúce komplikácie. Každý pacient má čas na prečítanie informovaného súhlasu a pri nejasnostiach môže kedykoľvek znovu osloviť lekára, aby mu ich vysvetlil. Navyše sú tieto súhlasy zverejnené aj na webovej stránke, takže si ich pacient vie prečítať ešte skôr, než príde na kliniku.

Komplikácie zákrokov môžeme rozdeliť do týchto základných skupín:

1. Peroperačné (vznikajú počas operácie)

Spôsobiť ich môže chyba prístroja, asistujúceho personálu, chirurga či samotný pacient pri nedostatočnej spolupráci s lekárom.

2. Pooperačné (vznikajú vplyvom viacerých faktorov)

Ide napríklad o individuálny neštandardný spôsob pooperačného hojenia u pacienta, reakcie jeho tkaniva, resp. jeho organizmu na zákrok, neadekvátnou liečbou, ale aj nedostatočnou odpoveďou tkaniva, resp. organizmu na už nasadenú liečbu, nespoluprácou pacienta. Vplyv na tento typ komplikácií majú aj iné faktory, akými sú infekcia, porucha imunity, systémové ochorenie, environmentálne vplyvy a podobne.

Pooperačné komplikácie sa delia na skoré a neskoré komplikácie, podľa toho, v akom čase po operácii sa vyskytnú.

Podrobnejšie informácie o možných komplikáciách pri laserových operáciách očí nájdete v blogovom článku www.iclinic.sk/komplikacie-pri-operacnych-zakrokoch.