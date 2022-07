Nemecko má obavy spojené s údržbou plynovodu Nord Stream 1: Čoho sa tak boja?

Konzorcium Nord Stream AG dnes štartuje pravidelnú ročnú údržbu plynovodu Nord Stream 1. Nemecko sa obáva, že pre spor medzi Ruskom a Západom by sa mohlo stať, že plyn cez Nord Stream 1 po údržbe nepotečie.

Nord Stream vedie po dne Baltského mora z Ruska do Nemecka a je hlavnou trasou pre dodávky ruského zemného plynu do Európskej únie (EÚ). Jeho údržba potrvá do 21. júla. "Súčasťou údržby je aj testovanie mechanických častí a systémov automatizácie na zabezpečenie spoľahlivej, bezpečnej a efektívnej prevádzky plynovodu," oznámilo konzorcium Nord Stream, ktoré rovnomenný plynovod prevádzkuje. Pri údržbe potrubím neprúdi prakticky žiadny plyn.

Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom, nad ktorou má kontrolu Kremeľ a ktorá vývoz plynu potrubím z Ruska zabezpečuje, v júni znížila tok plynu v Nord Streame 1 zhruba na 40 percent pôvodnej kapacity. Zdôvodnila to technickými problémami, a to oneskoreným návratom ruských kompresorových turbín, ktorých servis v Kanade vykonávala nemecká spoločnosť Siemens Energy. Zariadenie sa nemohlo vrátiť v dôsledku západných sankcií zavedených proti Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu. Cez víkend však kanadská vláda uviedla, že umožní výnimku zo sankcií, aby sa zariadenie mohlo do Nemecka vrátiť.

Opravené zariadenie pôjde z Kanady do Nemecka, ktoré ich následne odovzdá Gazpromu. Kyjev na Ottawu tlačil, aby zariadenie nevracala, naopak v záujme Berlína bolo ruské turbíny čo najrýchlejšie dostať späť, ešte kým začne pravidelná údržba plynovodu. Kremeľ v piatok uviedol, že ak sa turbíny z Kanady vrátia, Rusko dodávky plynu do Európy zvýši. Kyjev tvrdí, že rozhodnutie kanadskej vlády podkopáva účinnosť protiruských sankcií, vláda v Ottawe ale uznala, že bez ruského plynu by nemeckej ekonomike mohol hroziť kolaps.