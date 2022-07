Mamina hodiny cestovala z náročnej operácie mozgu: Na hraniciach ju nechceli pustiť! Prežívala muky

Rachel Pighills a jej manžel Guy boli zastavení pohraničnou strážou. Šokujúce zábery ukazujú ženu z Británie, ktorá podstúpila vážnu operáciu mozgu v Španielsku. Pohraničná stráž ju obvinila z pašovania drog.

36-ročná Rachel bola na pokraji smrti, keď jej stropný ventilátor vrazil do zadnej časti hlavy. Následkom incidentu sa jej mozog prepadával do chrbtice. Nemohla otočiť hlavou a vždy keď sa to pokúsila urobiť, riskovala ochrnutie alebo smrť. Spolu so 41-ročným manželom strávili štyri roky zbieraním 215-tisíc libier potrebných na operáciu, ktorá v Británii nie je dostupná. Lekári jej oznámili, že je príliš riskantné, aby do Barcelony cestovala lietadlom. Guy ju preto odviezol v nepoužívanej sanitke.

Takmer 14-hodinový zákrok prebehol 20. mája. Operácia bola úspešná, Rachel zostala v nemocnici ešte mesiac a do Spojeného kráľovstva sa vrátili 17. júna. Trajektom išli 20 hodín zo Santander do Plymouth, kde ich zastavili a obvinili z prevážania drog.

Znepokojivé fotografie zobrazujú plačúcu Rachel na nosidlách pripojenú na kyslíkovú fľašu. Prehľadávali ich približne štyri hodiny, potom ich nechali pokračovať v ceste. Pár sa nakoniec vrátil k svojej 14-ročnej dcére do mestečka Pershore. “Mali sme všetku potrebnú dokumentáciu a oni nás nepočúvali. Jeden z nich bol neskutočne drzý a vyzeral byť sklamaný, keď nič nenašli. Zvláštne je, že ani oni a ani psy nenašli opiáty a lieky proti bolesti, ktoré mi dali na klinike,” sťažovala sa Rachel. Operáciu viedol doktor Vincenc Gilete, ktorý operuje v Teknon Hospital v Barcelone. “Zotavovanie bude trvať najmenej 12 mesiacov. Budem chodiť k fyzioterapeutovi každý deň, aby som čo najskôr nabrala silu,” dodala.