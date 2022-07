V okrese Snina došlo v sobotu, 9.júla, na offroadovej akcii k nehode. Auto vrazilo medzi divákov, dve deti odviezli záchranári do nemocnice.

Aj napriek tomu, že mal organizátor zabezpečenú bezpečnosť, jeden zo súťažiacich po pretekoch porušil pravidlá a mimo súťaže vošiel autom na trať. Vozidlom vrazil do ďalšieho auta a to vrazilo do divákov. Miesto zabezpečila polícia, privolaný bol aj technik. Podľa informácií TV JOJ bol pod vplyvom alkoholu.

Správu budeme aktualizovať.